Vai công chúa Raya trong phim do nữ diễn viên gốc Việt – Kelly Marie Trần – lồng tiếng. Cô từng tham gia bom tấn 'Star Wars: The Rise of Skywalker' và được coi là một trong những diễn viên gốc Việt được quan tâm nhất ở Hollywood hiện nay.