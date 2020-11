H'hen Niê thăm nạn nhân vụ sạt lở ở Trà Leng: 'Dân ở đây khổ lắm'

Hoa hậu H'Hen Niê cùng đoàn thiện nguyện mới tới thăm hỏi các nạn nhân may mắn sống sót sau vụ sạt lở ở Trà Leng ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam .

Do ảnh hưởng của bão Molave kết hợp với gió đông trên cao, mưa rất to trong các ngày 28-29/10 tại tỉnh Quảng Nam. Ba huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, khiến 23 người chết, 24 người mất tích, nhiều xã đã bị cô lập và phương tiện không thể tiếp cận.

Vụ sạt lở nghiêm trọng ở xã Trà Leng vùi lấp hơn 50 người, đã tìm thấy 8 thi thể và cứu sống hơn 30 người khiến dư luận và người dân cả nước đặc biệt quan tâm.

Tối 31/10, hoa hậu H'Hen Niê đã bay đến Quang Nam và trong ngày 1/11 cô có mặt tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh để thăm hỏi, chia sẻ với các nạn nhân may mắn sống sót trong vụ sạt lở ở Trà Leng.

H'Hen Niê ăn mặc đơn giản, đeo khẩu trang đến từng giường bệnh để thăm hỏi và trao tiền cứu trợ. Hình ảnh của các nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, vẫn còn phờ phạc, tiều tụy sau vụ sạt lở khiến khán giả không khỏi xúc động.

Chia sẻ với VietNamNet, H'hen Niê cho biết: "Tôi không thể lên được Trà Leng do vẫn đang trong quá trình tìm kiếm, cứu vớt nên các cơ quan chức năng chưa cho vào nhưng tôi đã tới Trà Vân. Ở Trà Vân, xác các nạn nhân đã được tìm thấy hết và đưa tiễn, nên tôi đi thăm người dân ở đây hiện đang sống, ngủ và nấu nướng trong các trại tập trung. Người dân Trà Leng sống sót hiện đang sống trong các lều tạm, còn những người bị thương hiện đã được đưa tới các bệnh viện".

Nói về tinh thần của người dân đã từng thăm hỏi, H'hen Niê cho biết người dân ở đây rất sốc và "rất kinh khủng" khi nhắc tới vụ sạt lở.

"Tôi đã đến thăm 3 ca đang ở trong phòng hồi sức đặc biệt, đều là những trường hợp rất nặng, còn các bé đang học lớp 2 và 3, khi được hỏi chỉ biết khóc, không thể nói được nên tôi rất ngại nhắc đến nỗi đau đó, chỉ hỏi thăm. Thương và tội lắm. Người dân kể lại trong nước mắt rằng khi xảy ra sự việc họ không biết ai với ai, tự chạy để cứu lấy mình", H'hen Niê xúc động nói.

"Cuộc sống của người dân ở đây vốn đã rất nghèo, lại gặp thêm sự việc bi thương như vậy. Nhà dân ở đây đều là từ gỗ cũ, vách tôn, lụp xụp. Việc xây nhà, cất nhà rất khó vì chỉ là bản nhỏ với vài chục hộ dân, không có nhiều đất, chủ yếu chỉ trồng keo, còn các loại cây khác phải 3-4 năm mới cho thu hoạch", H'Hen Niê cho biết thêm.

"Tôi đi các chương trình từ thiện khác, mọi người thường mang tinh thần lạc quan để khích lệ tinh thần, nhưng tới đây, tôi không dám cười vì rất buồn. Khi ở đó, mọi người mang nhiều nỗi niềm, tâm sự và thấu hiểu nỗi đau của người dân, chỉ tới lúc đi ngoài đường, anh em mới nói chuyện thoải mái. Khi nói chuyện với một bé, em không thể nói, tôi thấy thương lắm.

Nếu mọi người có thể thu xếp công việc, thời gian nên tới đó để giúp đỡ vì người dân khổ lắm. Trên đường đi, tôi không ngủ được, chỉ quan sát đường và thấy sạt lở rất nhiều", H'hen Niê kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.

Trước khi bay tới thăm các nạn nhân vụ sạt lở, H'Hen Niê đã góp tiền để ủng hộ cho người dân các tỉnh miền Trung đang hứng chịu bão lũ. Cô tổn thương vì nhận phải nhiều ý kiến trái chiều với số tiền ủng hộ 50 triệu đồng, bị cho là quá ít so với thu nhập của các nghệ sĩ.

Trước những ý kiến chê bai, chỉ trích, H'Hen Niê đã khóc và cho biết: "Khi bạn hết lòng mà lại bị nói như vậy. Với bạn thì ít nhưng với một người nuôi cả gia đình thì nhiều. Đôi lúc thấy chẳng sắm sửa gì cho gia đình mà mẹ cứ muốn mình chia sẻ với cộng đồng nhiều hơn, cứ bảo giúp gia đình từ từ. Không phải dư dả là mới cho mà cho khi mình không có nhiều".

Trước bày tỏ của mình, H'Hen Niê được khán giả động viên vì tấm lòng của cô dành cho người dân miền Trung, không phải vì số tiền nhiều hay ít. H'Hen Niê cho biết cô cảm thấy tinh thần khá hơn rất nhiều vì sự đồng cảm của khán giả

Hải Vị