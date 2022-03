"Trước đây tôi đóng nhiều cảnh nóng đấy chứ. Còn tôi rất vui và yên tâm khi vợ là người khá hiểu chuyện và chịu hy sinh cho tôi”, Hà Việt Dũng chia sẻ.

- Phim 'Người tình' anh đóng bị chê sau khi ra rạp, cảm xúc của anh như thế nào?

Phim đã quay 6 năm rồi, đến hiện tại mới đến được với khán giả nên cảm xúc cũng vui thôi nhưng tôi thấy không được trọn vẹn. Thực ra dòng phim như anh Lưu Huỳnh đang làm không phải là dạng phim thị trường, khá kén khán giả. Làm phim không ai mong muốn bị chê và nhận về những tiêu cực và doanh thu kém. Điều đó khiến tôi buồn, chạnh lòng.

- Khán giả đang gặp lại Hà Việt Dũng trong series phim hình sự 'Bão ngầm'. Hoá thân vào vai một chiến sĩ công an ngầm có khiến anh gặp khó khăn?

Tôi là một diễn viên tay ngang. Điều tôi đắn đo nhất đó là tôi chưa được học tiếng nói sân khấu thành ra khi thoại tôi cảm thấy chưa ổn. Tôi phải rèn giũa nhiều, có những ngày tập cả chục tiếng. Đến bây giờ tôi cũng tự tin hơn rồi. Bản thân tôi rất thích dòng phim trinh thám hình sự, hành động, vai diễn cảm giác hơi bụi bặm, hơi phong trần và bất cần sẽ không khó để tôi vào vai. Hơn nữa, từng đi nghĩa vụ ở lữ đoàn 144 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam nên tôi hiểu về tác phong của người chiến sĩ là như thế nào.

Hà Việt Dũng vào vai cảnh sát chìm trong phim 'Bão ngầm'.

Mặc dù phim rất dày cảnh hành động, quay rất mệt và kỳ công nhưng không khó vì tôi tự tin ở thể lực của mình. Tôi có thời gian trước đó 2-3 tháng để chuẩn bị. Bên cạnh đó tôi được sự giúp đỡ của võ sư Ngô Xuân Nhuần với những thế võ cổ truyền Nhất Nam.

- Anh kỳ vọng gì ở 2 bộ phim chiếu 2 khung giờ vàng trên VTV 'Anh có phải đàn ông không?' và 'Bão ngầm' mà mình đóng chính?

Hai vai diễn của tôi trong hai phim hoàn toàn trái ngược nhau từ tính cách, ngoại hình và hoàn cảnh. Anh có phải đàn ông không? là bộ phim tôi rất kỳ vọng dù tôi biết khán giả xem phim sẽ ghét Minh, một người chồng khô khan, cộc cằn. Thế nhưng bộ phim như là làn gió mới. Bản thân tôi đã có vợ có con nhưng khái niệm “đàn ông” được định nghĩa rất áp lực. Người con trai có thể đối diện với mọi thứ ở mức bình thường còn người đàn ông sẽ nhiều gai góc, áp lực đè nén phía sau.

- Điển trai, lại đóng cặp với dàn diễn viên nữ trẻ đẹp, có cả cảnh nóng táo bạo, vợ anh có ghen?

Trước đây tôi đóng nhiều cảnh nóng đấy chứ. Còn tôi rất vui và yên tâm khi vợ là người khá hiểu chuyện và chịu hy sinh cho tôi. Công việc tôi phân định rạch ròi, cố gắng làm gì đó để cô ấy không tổn thương để chăm con cho tốt và ở hậu phương vững chắc. Khi vợ yên tâm về mình tôi nghĩ mình cũng phải làm gì để cho vợ yên tâm, tôi không để cô ấy yên tâm trong mơ hồ. Khi cô ấy hiểu thì không lo ngại gì cả.

Hà Việt Dũng bên vợ kém 6 tuổi.

Không phải là tuýp ông chồng lãng mạn

- Cuộc sống của vợ chồng anh tại Hoà Bình như thế nào?

Tôi thấy cuộc sống gần gũi. Tính tôi vui vẻ hoà đồng, tất cả mọi người tôi đều rất trân trọng. Với tất cả mối quan hệ tôi đều tâm niệm trước sau như một, kể cả đồng nghiệp, người thân, bạn bè. Về quê tôi đều làm hết mọi việc. Tôi không ngại làm việc nhà. Ngày trước khi mới bước vào nghề người mẫu, mỗi lần về quê lúc nào tôi cũng lên rừng lấy củi, gia đình chăn nuôi tôi cũng làm hết. Bây giờ về thì tôi cần thời gian mới bắt nhịp lại công việc.

- Minh trong 'Anh có phải đàn ông không?' cục cằn, hay quát tháo vợ, còn Hà Việt Dũng ngoài đời thì sao?

Tôi là người rất ít to tiếng. Thực ra Minh trong phim hay to tiếng với vợ còn tôi thì sợ to tiếng. Tôi không thích ai mắng mình và ngược lại.

Gia đình nhỏ của Hà Việt Dũng.

- Còn vợ anh, cô ấy là người như thế nào?

Tôi không thể nhận xét vợ là người như thế nào được. Tôi nghĩ gặp vấn đề hai vợ chồng đều có thể giải quyết được. Đương đầu với cuộc sống tôi không kỳ vọng ở vợ phải là người như thế này, như thế kia theo định hướng của mình. Đến bây giờ tôi thấy cuộc sống gia đình rất ổn. Cả hai vợ chồng không đòi hỏi ở nhau quá nhiều. Những lúc gặp khó khăn chúng tôi bên nhau đồng lòng là tốt rồi.

- Anh có phải tuýp ông chồng lãng mạn?

Tôi không phải là tuýp ông chồng lãng mạn. Nhưng có thời điểm tôi cũng muốn tạo bất ngờ cho cô ấy vui. Vừa rồi đúng ngày Valentine, cũng là dịp ra mắt phim Người tình nên dàn diễn viên được tặng hoa, tôi tặng lại cho vợ luôn và bảo: “Coi như hết quà nhé” (cười). Không nhất thiết ngày lễ mình phải thế này thế kia, quà to quà nhỏ mà tôi xem ngày nào sống hạnh phúc trọn vẹn là món quà to nhất tôi dành cho cô ấy.

Hà Việt Dũng trong phim 'Anh có phải đàn ông không?'

Trần Đạt