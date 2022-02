Sau 2 năm củng cố tên tuổi trong showbiz, Han So Hee giờ có thể tậu cho mình một căn biệt thự sang trọng giá trị khủng.

Hai năm gần đây, Han So Hee trở thành nàng thơ mới của màn ảnh Hàn khi góp mặt trong loạt dự án đình đám như Thế giới hôn nhân, Dẫu biết, My name. Nhờ gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nổi bật, nữ diễn viên được nhiều nhãn hàng, tạp chí lớn săn đón. Nhờ vậy, thu nhập Han So Hee cũng tăng dần, giúp cô tích lũy được khối tài sản lớn.

Han So Hee ghi dấu ấn khi góp mặt trong loạt dự án đình đám như Thế giới hôn nhân, Dẫu biết, My name.

Theo người trong giới bất động sản, Han So Hee đã mua một căn biệt thự rộng 274m² nằm trong khu VilladegreeumW thuộc phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Giá giao dịch là 1,95 tỷ won (gần 40 tỷ đồng) và nữ diễn viên đã thanh toán tất cả bằng tiền mặt vào ngày 15/2.

Sau 2 năm củng cố tên tuổi trong showbiz, Han So Hee giờ có thể tậu cho mình một căn biệt thự sang trọng giá trị khủng.

Khu VilladegreeumW bao gồm 16 biệt thự, được bao quanh bởi 2 ngọn núi và có môi trường dân cư gần gũi thiên nhiên. Khu vực này cũng rất gần Seoul khi chỉ mất 15-30 phút lái xe đến các trung tâm thành phố như Gangnam.

Nội thất mẫu bên trong villa đắt đỏ.

Đặc biệt, khu VilladegreeumW nằm trong làng Archwool, cũng là nơi căn penthouse có giá trăm tỷ của Hyun Bin tọa lạc. Như vậy, Han So Hee sẽ trở thành hàng xóm của cặp đôi quyền lực Hyun Bin và Son Ye Jin. Chưa kể, một số sao Hàn khác như Oh Yeon Seo, Park Jin Young (JYP)… cũng lựa chọn sống ở khu vực này.

Han So Hee sẽ trở thành hàng xóm của cặp đôi quyền lực Hyun Bin và Son Ye Jin.

Lối vào khu vực làng Archwool.

Han So Hee là mỹ nhân lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó của showbiz Hàn. Sau khi bén duyên với nghệ thuật, cuộc đời cô bước sang trang mới rực rỡ khi gặt hái thành công nhất định trên màn ảnh và trở thành “nữ hoàng quảng cáo” mới xứ kim chi. Theo ON, các hợp đồng trong năm 2020 trải dài từ thời trang, trang sức, đồ uống, thực phẩm chăm sóc sức khỏe... giúp mỹ nhân sinh năm 1994 thu về không dưới 6,4 triệu USD (gần 150 tỷ đồng).

browser not support iframe.

Mẫn Tâm

Theo Kbizoom