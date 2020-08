Tặng 1000 cuốn sách, 25.000 khẩu trang cho Đà Nẵng First News – Trí Việt cùng nhiều đơn vị khác đã chuyển tặng 25.000 khẩu trang, nhiều đầu sách như: 'Hạt giống tâm hồn', 'Muôn kiếp nhân sinh' từ TP.HCM cho người dân và bác sĩ tại Đà Nẵng. Ngay khi biết Đà Nẵng bị Covid-19 tấn công nặng nề, lượng người bị nhiễm và cách ly tăng cao chưa từng có, First News – Trí Việt và chuỗi Nhà sách Tân Việt (Hà Nội) cùng nhiều doanh nghiệp khác đã phối hợp chuyển tặng 25.000 khẩu trang, 500 cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh, 500 cuốn Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất Hạt giống tâm hồn để chung tay chống dịch và động viên tinh thần cho người dân Đà Nẵng. Được biết, 25.000 khẩu trang này nằm trong chương trình Hạt giống tâm hồn - trao tặng 100.000 khẩu trang kháng khuẩn - UV được First News thực hiện từ đầu năm đến nay, khi dịch bệnh bùng phát. Muôn kiếp nhân sinh viết đề tài nhân quả luân hồi được GS. John Vu – Nguyên Phong sáng tác, đã phát hành 100.000 bản chỉ trong 45 ngày, tạo hiệu ứng chia sẻ và đồng cảm trong đông đảo bạn đọc. Hạt giống tâm hồn và Muôn kiếp nhân sinh được đánh giá là những cuốn sách thiết thực, có giá trị động viên tinh thần rất lớn đến người dân và bạn đọc. Ông Nguyễn Văn Phước – CEO First News – Trí Việt bày bỏ: "Qua trao đổi với các anh chị em đang làm việc tại Đà Nẵng và cả thông tin từ các cơ quan truyền thông, tôi nghĩ rằng những hành động chia sẻ, góp sức chống dịch chúng ta làm ngay lúc này có thể giúp người dân và đội ngũ nhân viên y tế trên tuyến đầu của Đà Nẵng ấm lòng hơn rất nhiều. Mong rằng với sự đồng lòng, góp sức của các doanh nghiệp và toàn dân chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh".