Diễn viên Cam Vy suy sụp, khủng hoảng khi bị ngân hàng siết nợ và tòa án cấm xuất cảnh. Cô hiện gánh khoản nợ 75 triệu USD sau khi chồng bỏ trốn sang Mỹ,

Theo truyền thông Trung Quốc, diễn viên Cam Vy hiện đối mặt với khoản nợ 75 triệu USD (khoảng 1800 tỷ đồng). Nữ diễn viên bị siết nợ từ phía ngân hàng, đồng thời tòa án Thượng Hải ra lệnh cấm xuất cảnh, chi tiêu xa xỉ trong thời điểm này.

Chồng bỏ trốn sang Mỹ để lại Cam Vy tại Đại Lục gánh khoản nợ khổng lồ.

Trước đó, chồng nữ diễn viên - đại gia Giả Dược Đình đã bỏ trốn khiến sang Mỹ sau khi công ty phá sản. Phía ngân hàng thương mại Trung Quốc cũng gửi đơn lên tòa án Thượng Hải tố vợ chồng Cam Vy không thanh toán khoản lãi suất và thoái thác trách nhiệm trả nợ như cam kết.

"Tổng số tiền nợ hiện nay là 75 triệu USD chúng tôi yêu cầu vợ chồng ông Giả tiến hành thanh toán đúng hạn. Kể cả việc họ không đủ khả năng tài chính thì cũng phải ra mặt giải quyết thay vì trốn tránh như thế", phía ngân hàng chia sẻ với truyền thông.

Vợ chồng nữ diễn viên trong buổi tiệc thôi nôi của 2 con.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ Cam Vy suy sụp, khủng hoảng khi chồng lẩn trốn để lại một mình cô gồng gánh khoản nợ lớn. Trên trang cá nhân, ngôi sao phim Love Is Not Blind chia sẻ bài viết cho hay bản thân đang trong giai đoạn lao dốc trong cuộc đời.

Trước đó vào năm 2019, nữ diễn viên cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi chồng vướng cảnh nợ nần. Cô vay mượn bạn bè, đấu giá căn biệt thự đang ở với hy vọng giúp ông xã.

Tuy nhiên, những mâu thuẫn sau đó khiến cặp đôi không thể hàn gắn. Cam Vy là người chủ động đệ đơn ly dị song đến hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Theo On, do tòa án chưa có phán quyết cuối cùng về vụ ly hôn nên hiện tại Cam Vy phải chịu chung trách nhiệm với khoản nợ do chồng gây ra.

Cam Vy từng nổi danh showbiz một thời nhờ nhan sắc và gia thế giàu có.

Cam Vy sinh năm 1984, là một trong những nữ diễn viên có học thức nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô được truyền thông và khán giả ưu ái xếp vào danh sách "Kinh thành tứ mỹ" bên cạnh Cảnh Điềm, Hàn Tuyết, Bạch Băng nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và gia thế vượt trội.

So với các diễn viên cùng thời, người đẹp sớm từ bỏ làng giải trí khi kết hôn cùng chồng doanh nhân năm 2008. Cả 2 từng nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng với hình ảnh tổ ấm viên mãn bên 3 người con.

Thúy Ngọc