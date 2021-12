Hoa hậu, diễn viên Honey Lee đã bí mật kết hôn vào ngày hôm nay, 21/12.

Honey Lee sinh năm 1983, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2006 và Á hậu 2 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Cô được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc. Tháng 6/2020, Honey Lee và bạn trai Yoon Kye Sang tuyên bố kết thúc mối quan hệ kéo dài 7 năm khiến nhiều người bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa khi đại diện của hoa hậu vốn kín tiếng về đời tư xác nhận cô đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với bạn trai mới làm ngoài ngành giải trí hồi tháng trước.

Saram Entertainment, công ty quản lý của Honey Lee cách đây ít giờ thông báo Hoa hậu đã tổ chức hôn lễ một cách riêng tư vào ngày hôm nay, 21/12/2021.

"Sau khi cân nhắc trước khoảng thời gian đặc biệt khó khăn này, thay vì tổ chức lễ cưới rình rang, hai người quyết định trao nhau lời thề trong một buổi lễ riêng tư tại Seoul chỉ có sự tham gia của người thân trong gia đình. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ gửi những lời chúc phúc tới Honey Lee. Thêm vào đó, hôn phu của Honey Lee không phải là ngôi sao trong giới giải trí nên chúng tôi đề nghị các bạn tôn trọng sự riêng tư của anh ấy và mong các bạn hiểu", trích thông báo của Saram Entertainment.

Không chỉ là hoa hậu Hàn Quốc, Honey Lee còn góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, tiêu biểu là các phim One the Woman, Lost in the Moonlight, Extreme Job....

Honey Lee trong phim 'Nghề siêu khó'

An Na