"Tôi còn nhớ mẹ nói mẹ hạnh phúc và tự hào nhất là giây phút tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học chứ không phải giây phút tôi đăng quang", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

LTS: Nhân chủ đề "Cha mẹ trong tim tôi" trên báo VietNamNet, Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh chia sẻ lời biết ơn về sự bao bọc kỹ lưỡng mà mẹ dành cho mình, tới mức tưởng chừng không có những biến cố, va vấp. Mà đó, thực ra lại là điều ao ước, may mắn không phải ai cũng có.

Tuổi thơ của tôi khá bình yên và ấm êm. Tôi lớn lên trong gia đình đầy ắp tình thương của bố mẹ. Là con cả trong gia đình, mọi tình yêu thương của bố mẹ đều dành hết cho tôi. Nhà tôi không quá khá giả, nhưng bố mẹ từ bé chẳng bao giờ để tôi thiếu hay thua thiệt gì với bạn bè đồng trang lứa.

Cho đến bây giờ khi nhìn lại 25 năm cuộc đời mình, có lẽ tôi cũng chưa trải qua một biến cố gì to tát. Tôi vẫn thường nói đùa với bạn bè rằng: Cuộc đời mình giống như một con sông bình lặng trôi. Có lúc tôi cảm thấy chán, vì còn trẻ và cá tính nổi loạn, tôi muốn cuộc sống mình nhiều biến động hơn, để được trải nghiệm và trưởng thành. Nhưng càng lớn, nghe những câu chuyện của những người bạn đồng trang lứa, tôi hiểu rằng, để tôi có được một cuộc sống bình an, an yên như bây giờ là cả một sự cố gắng và nỗ lực của gia đình, bố mẹ, đặc biệt là mẹ.

Hình ảnh lúc bé của Đỗ Mỹ Linh.

Mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống. Từ bé đến lớn, mọi việc tôi làm, cấp 1 học trường gì, cấp 2, cấp 3, đại học học trường gì, sau này ra trường làm gì,… đều được mẹ tôi vẽ ra một lộ trình rõ ràng. Chỉ có duy nhất một điều mà mẹ tôi không ngờ tới đó là tôi đạt danh hiệu hoa hậu.

Có thể mọi người sẽ thấy hơi mâu thuẫn, vì sao mẹ muốn tôi theo một con đường êm ả, bình yên mà lại ủng hộ thậm chí là giấu cả gia đình để đồng hành cùng tôi trong cuộc thi vì khi đó gia đình tôi vẫn có những định kiến không hay về các cuộc thi sắc đẹp.

Mục đích ban đầu của 2 mẹ con chỉ đơn giản là thử sức và mẹ muốn cuộc thi sẽ giúp tôi tự tin hơn và có nhiều kỷ niệm đẹp trong tuổi thanh xuân. Tôi tin là mẹ đã rất hoang mang khi tôi đạt hoa hậu. Danh hiệu cao quý này làm đứa con gái bé nhỏ đi chệch hoàn toàn so với con đường mẹ tôi vẽ ra. Mẹ mong tôi sau khi ra trường, sẽ có một công việc nhà nước ổn định rồi sau đó lập gia đình.

Những ngày đầu sau khi tôi đăng quang, mẹ liên tục dặn dò, với mẹ, thế giới showbiz thật quá bao la, rộng lớn. Mẹ dặn tôi phải giữ gìn giá trị của mình và mẹ luôn nói không với những cám dỗ hay thậm chí những lời đề nghị mà mẹ thấy chỉ cần có một chút “nguy hiểm”.

Tôi nghĩ nhiều lúc đến giờ mẹ vẫn băn khoăn, liệu ngày ấy mẹ cho tôi đi thi là đúng hay sai cười. Tôi còn nhớ mẹ nói hạnh phúc và tự hào nhất là giây phút tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học chứ không phải giây phút tôi đăng quang. Mẹ tôi rất lành và có lẽ chính vì vậy nên đã tạo nên tôi bây giờ - một cô hoa hậu cũng ngại thi phi, ngại tranh cãi, ngại va chạm.

Đỗ Mỹ Linh và bố mẹ.

Tôi đã từng trách mẹ vì sao bao bọc tôi quá, vì sao không cho tôi va vấp. Nhưng có lẽ đến giờ tôi đã hiểu một phần nào. Không phải ai cũng may mắn như tôi, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ cha mẹ, được bao bọc, bảo vệ.

Thật ra, tôi tin với từng ấy năm trải nghiệm, gặp gỡ và nghe biết bao nhiêu câu chuyện, tôi cũng một phần nào trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân mình, nhưng với tâm lý của một người mẹ luôn hướng về các con thì có lẽ tôi sẽ mãi là một đứa trẻ.

Có lẽ sau này, khi rời xa vòng tay của ba mẹ tôi lại thèm cảm giác này thì sao? Nhưng tôi nghĩ, khó lắm, mẹ tôi sẽ luôn coi tôi là một cô gái nhỏ, sẽ luôn dặn dò, thậm chí mắng mỏ suốt ngày. Mẹ sẽ chẳng bao giờ yên tâm về tôi, chẳng bao giờ ngừng lo cho tôi.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016:

browser not support iframe.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh