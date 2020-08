Hoàng Gia Văn được gọi là "Hoa hậu xui xẻo nhất lịch sử Hong Kong" khi vừa đăng quang đã thất nghiệp. Suốt một năm qua, cô không tìm được việc làm do biến động chính trị và dịch bệnh.

Theo tờ On, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong chuẩn bị bước vào đêm chung kết vào cuối tháng 8. Do tình hình dịch Covid-19 kéo dài, đêm thi diễn ra với số lượng người tham gia hạn chế, chủ yếu phát qua sóng truyền hình. Hoàng Gia Văn - Hoa hậu Hong Kong 2019 sẽ chính thức trao lại vương miện, quyền trượng cho tân hoa hậu sau một năm nắm giữ.

Hoàng Gia Văn bị gọi là "Hoa hậu xui xẻo nhất lịch sử Hong Kong".

Giới truyền thông cũng đăng tải tin tức xoay quanh cuộc sống của Hoa hậu Hoàng Gia Văn. Theo đó, cô hầu như không có việc làm sau đăng quang. "Hoàng Gia Văn có lẽ là trường hợp xui rủi nhất lịch sử cuộc thi trong suốt 32 năm qua. Cô ấy vừa đăng quang tháng 9/2019 vài tuần sau đó xảy ra biến động chính trị. Đến đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát khiến xã hội tê liệt", trang tin HK01 viết.

Ngoài diễn xuất, người đẹp đăng ký học thêm các lớp cắt tỉa lông cho thú cưng, cưỡi ngựa.

Trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, các Hoa hậu sau đăng quang luôn được o bế để từng bước tiến vào làng giải trí qua vai trò ca sĩ, diễn viên phim truyền hình. Tuy nhiên, Hoàng Gia Văn được xem là ngoại lệ khi có danh hiệu nhưng không thể phát triển.

Vài tháng qua, người đẹp 26 tuổi chủ yếu quanh quẩn trong nhà. Cô dành nhiều thời gian cho mạng xã hội và học thêm khóa học về chăm sóc, làm đẹp thú cưng. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Hoàng Gia Văn thừa nhận bản thân cảm thấy lo lắng cho tương lai của chính mình.

Hoàng Gia Văn trong giây phút đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2019.

Dù vậy, Gia Văn tỏ ra lạc quan cho biết cô vẫn giữ tinh thần ổn định. "Điều quan trọng nhất với chúng ta hiện tại là kiên trì, ý thức giữ gìn sức khỏe bản thân. Tôi cũng đang học diễn xuất và một vài môn khác để phát triển bản thân", cô nói.

Hoàng Gia Văn sinh năm 1994, cô đăng quang Tân Hoa hậu Hong Kong 2019 sau khi đạt điểm số vượt trội so với 9 thí sinh còn lại trong đêm chung kết. Thời điểm kết quả được công bố, Gia Văn vấp phải tranh cãi lớn từ cư dân mạng với lý do kém sắc, “dừ” so với 2 Á hậu 1 và 2. Bên cạnh đó, người đẹp này còn dính vào nhiều ồn ào tình ái và nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Thúy Ngọc