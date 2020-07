Về thăm quê ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, hoa hậu Huỳnh Vy trao 100 suất học bổng, dự lễ khánh thành chiếc cầu thứ 3 cô và các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng.

Thăm trường tiểu học Hội An Đông và trường THCS Hội An Đông, hoa hậu Huỳnh Vy vui lẫn xúc động vì đây là hai mái trường cô từng theo học, gắn bó và trưởng thành bên bạn bè, thầy cô.

Hoa hậu Du lịch Thế giới 2018 thăm hỏi các thầy cô, trong đó có những thầy cô từng trực tiếp dạy cô. Huỳnh Vy bồi hồi nhớ những ngày còn nhỏ, dù cuộc sống gia đình quá nhiều khó khăn nhưng cô vẫn được cha mẹ lo việc học hành đầy đủ. Nhờ vậy, Huỳnh Vy có những năm tháng học trò khó quên.

Huỳnh Vy tại trường THCS Hội An Đông.

“Hôm nay, em cảm thấy rất vui, vinh dự được về thăm trường, được các thầy cô và các em đón tiếp chân thành, nồng hậu. Cảm giác của em bây giờ không khác gì chú chim lâu ngày bay đi muôn nơi nay được quay về tổ ấm”, Huỳnh Vy phát biểu.

Sau đó, cô trao tặng 50 suất học bổng cho trường tiểu học Hội An Đông và 50 suất cho trường THCS Hội An Đông, mỗi suất trị giá một triệu đồng. Huỳnh Vy nói, đây là "chút tấm lòng" của cô và các nhà hảo tâm để hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, học hành tới nơi tới chốn. Bên cạnh đó, hoa hậu muốn chia sẻ với thầy cô và nhà trường. Cô chúc các học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, quyết tâm đạt thành tích học tập tốt.

Huỳnh Vy trao học bổng trường tiểu học Hội An Đông.

Trước đó, Huỳnh Vy cũng tham dự lễ khánh thành cầu Tư Để ở ấp An Qưới, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cô và các nhà hảo tâm đóng góp 150 triệu đồng để bê tông kiên cố hóa cây cầu thêm chắc chắn, an toàn.

"Dù hiện nay sống và làm việc ở TP.HCM, tôi vẫn là người con của quê hương Lấp Vò. Vì thế, tôi hiểu và chia sẻ với những khó khăn của bà con quê mình. Trong đó, thiếu những cây cầu kiên cố, chắc chắn khiến người dân quê mình luôn gặp nguy hiểm, nhất là mỗi mùa mưa lũ hằng năm", Huỳnh Vy bày tỏ trăn trở.

Cầu Tư Để được bê tông kiên cố hóa.

Đây là lần thứ 3 Huỳnh Vy chung sức kêu gọi quyên góp và tham gia hỗ trợ xây cầu tại địa phương. Trước đó, cô và các nhà hảo tâm khánh thành cầu Cái Bình 2 (xã Hội An Đông, giáp ranh tỉnh An Giang) cũng như xây một cây cầu thay thế cầu tạm ở huyện Lấp Vò.

“Tôi biết rằng công sức mình đã bỏ ra không đáng là bao so với nhiều lắm những khó khăn, thiếu thốn mà bà con ở quê mình đang trải qua mỗi ngày. Hy vọng những nhịp cầu được xây lên phần nào chia sẻ và làm nhẹ bớt những nhọc nhằn của bà con", Huỳnh Vy phát biểu trong buổi khánh thành cầu.

Cẩm Lan