Hoàng Mập nói: "Tôi từng làm nhiều phim lỗ lắm rồi, bán luôn cả căn nhà 10 tỷ là có thật".

Hẹn gặp Hoàng Mập không khó nhưng trò chuyện nghiêm túc thì không dễ bởi ngoài đời chưa kịp bắt tay là tiếng cười của Hoàng Mập đã rôm rả. Vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng sự thật tình cảm thì luôn được anh xếp vào hàng ưu tiên bởi theo Hoàng Mập: "Ở đời cái gì thích thì dễ còn không thích nhau sẽ khó mà bộc bạch chuyện gì".

Từ một diễn viên hài, Hoàng Mập làm thêm đủ thứ việc, từ trợ lý, chủ nhiệm rồi điều hành sản xuất cho đến khi lập hãng phim. Đối với Hoàng Mập, mọi việc đều suôn sẻ và êm ả. Nếu lỡ có chuyện gì thiệt thòi, lỗ vốn đến nỗi bán luôn căn nhà 10 tỷ thì cũng chỉ mình anh biết.

Nhận mọi rủi ro về mình

- Với anh, khi làm việc trong một đoàn phim điều gì quan trọng nhất?

Uy tín nhất định phải là điều tiên quyết đầu tiên. Một khi đã hẹn lịch quay với nghệ sĩ tháng nào quay là phải quay, ngoài chuyện bắt đắc dĩ như dịch Civid-19 mình mới thua thôi. Điều thứ hai tôi muốn nhắc tới đó là sự quyết định, bởi ngoài phim trường xảy ra hàng chục vụ ngoài ý muốn mình không có tiếng nói xem như thua trắng.

Ví dụ cảnh quay lớn ở một quán cafe, đã hẹn với hàng chục ngôi sao, dù trước đó mình đã liên lạc rất ngon lành nhưng khi tới nơi, quán cafe đang vào giai đoạn đập phá, xây sửa ồn ào làm sao mà quay? Thế là tôi ra lệnh cả đoàn phim phải đứng im tại chỗ. Tôi tự xách xe đi tìm bối cảnh chỉ trong vòng bán kính 10 cây số. Lúc ấy dù phải tốn thêm bao nhiêu tiền cũng phải làm chứ tiếc tiền là thua. Tôi được lợi thế làm chủ nên tự quyết định, không cần phải chờ ý kiến của ai. Mọi chuyện diễn ra nhanh lắm, không thể tính già tính non được. Nhiều lúc quay xong, chủ quán thấy tôi dễ thương quá nên khen sẵn sàng bớt cho 50% tiền bối cảnh.



- Nghe nói luật lệ làm phim của đoàn anh được tổ chức rất lạ?

Chính xác! Đoàn phim mang tên Hoàng thần tài thì điều gì cũng đơn giản, không cần phải màu mè hình thức gì cả. Tất cả cứ theo trình tự của ngày làm việc mà thi hành. Đặc biệt, ở đoàn phim của tôi không có hợp đồng gì cả, tất cả mọi rủi ro tôi đều sẵn sàng chấp nhận thua thiệt về mình. Sở dĩ có chuyện troé ngoe này vì tôi thấy mình là người có trách nhiệm, có uy tín, chẳng cần gì ở tờ giấy trắng đó. Diễn viên mới hay cũ gì tôi cũng cứ thế mà làm. Nếu ai ăn gian xem như từ đây về sau đừng nhìn tôi nữa. Có nhiều bạn dựa hơi ai đó, đụng chuyện hù doạ tôi sẽ đưa ra họp báo, tôi rất bình tĩnh động viên ngược lại: "Họp đi cưng, anh luôn sẵn sàng hầu". Tôi nghĩ duy nhất ở đất Sài Gòn này chỉ có tôi mới làm việc kiểu này.

Lệnh của vợ đến tôi còn sợ



- Ở hiện trường, lệnh của vợ anh rất ảnh hưởng nữa thì phải?

Đến tôi còn phải sợ chứ đừng nói diễn viên. Bởi cô ấy ít nói và khi đã nói là chính xác. Có lần hai diễn viên chính gây gổ tưởng chừng không nhìn mặt nhau làm ảnh hưởng cả đoàn phim, vậy mà chỉ cần cô ấy ra lệnh: "Tất cả phải tập trung, đừng nghĩ đến cái tôi của mình nữa làm ảnh hưởng đến cái chung của cả đoàn" là sau đó mọi việc lại diễn ra rất êm đẹp.

- Làm việc với các ngôi sao với anh có mệt mỏi?

Không, càng ngôi sao người ta càng làm việc chuyên nghiệp, ngày nào giờ nào đều đúng, không có chuyện kỳ kèo gì hết. Nếu bể lịch ngồi xuống bàn cách giải quyết sao cho hai bên hợp lý là ổn. Riêng các bạn trẻ mình tưởng dễ ăn, chưa chắc vì phải tuỳ người. Có người đụng chuyện cái tôi rất lớn. Họ cứ nghĩ họ bỏ là mình chết ngay nhưng tôi chứng minh ngược lại, đến giờ tôi vẫn sống khoẻ re… Có diễn viên mình đã ứng tiền trước, họ lấy tiền xong đi du lịch, sau đó thông báo là về không được. Đứng trước tình cảnh này mình yếu tim là chết ngay. Cũng may, tôi còn nhiều bạn diễn khác nên khi tôi cần là họ cứu nguy cho tôi liền.

- Ai làm phim cũng có đầu ra trước rồi mới dám đầu tư còn anh hình như cứ làm trước rồi tính sau?

Đúng, nhưng tôi không phải thuộc dạng liều mạng làm mà không tính, tất cả phải từ hai chữ chất lượng tôi mới dám làm. Tôi bước chân vào làm phim đã gần 20 năm với phương châm có đủ tiền mới làm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy tiền của hãng phim nào cả. Cái gì cũng phải từ sức lực của mình. Đây là điều tôi tự hãnh diện cho chính mình. Có nhiều diễn viên qua bên đoàn phim tôi chỉ là diễn viên phụ nhưng qua đoàn phim khác đã đóng vai chính liền. Nếu bạn đã duyệt kịch bản rồi dễ quay lắm, dở một chút, thiếu một chút cũng không sao còn tôi cái gì cũng phải suy nghĩ, loạng choạng là chết liền, không giỡn chơi được vì tiền dính liền khúc ruột mà.

- Ở lĩnh vực hài anh chưa phải là đỉnh, số má ở vai trò đạo diễn thì Hoàng Mập vẫn chưa thuộc vào cái tên lớn, vậy làm sao anh có được một tác phẩm đình đám?

Thì anh cứ xem hàng loạt phim của Hoàng Thần Tài như: Cưới chạy, Đời như ý, Valy tình yêu, Nhà ông Hoàng có ma, Ngôi nhà hạnh phúc, Phụ nữ là để yêu… sẽ biết ngay. Nếu tôi làm ẩu, làm dở chỉ cần hai phim là dẹp tiệm rồi, đâu sống khoẻ như ngày nay. Tôi không dám nói gì về việc mình làm dở hay ai làm giỏi vì nghệ thuật giống như làm dâu ngàn họ, làm phim khó và khắc nghiệt lắm.

Tính tôi không thích so sánh với ai

- Hàng loạt phim ăn khách như: Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con, Tiếng sét trong mưa… có bao giờ phim của anh lọt vào danh sách phim hay như thế?

Tính tôi không thích so sánh với ai, tôi chỉ thích làm phim gì mình thích. Nhưng không phải vì thích quá mà bất chấp để chịu lỗ vốn vì dễ phá sản lắm! Bởi tôi từng làm nhiều phim lỗ lắm rồi, bán luôn cả căn nhà 10 tỷ là có thật. Nhưng may mắn là cũng có nhiều phim lời, nếu cộng lại con số 10 tôi cũng lời được 9 phim. Mà số tôi cũng ngộ lắm, phim nào đầu tư nhiều, mời ngôi sao lớn như: Hoài Linh, Việt Hương, Huy Khánh… rồi chọn bối cảnh khách sạn 5 sao, có du thuyền, sân bay… đều bị lỗ. Nhưng phim nhỏ như Cưới chạy lại thắng lớn là nhờ vào thị trường lúc đó không có phim hay. Có lẽ phim tôi ít vốn nên dễ sinh lời.



- Làm phim nhiều, anh có bỏ hẳn lĩnh vực hài?

Đâu có! Lao vào làm phim không còn thời gian để đi diễn hài. Thỉnh thoảng có vài gameshow thân tình, ngắn gọn tôi nhận lời, phần vì ân tình với các đối tác, phần vì ham vui. Ví như Việt Hương muốn tôi xuất hiện ở gameshow của cô ấy, tôi không thể từ chối được. Tuy nhiên chỉ một vài game ngắn thì ok, chứ dài tập là tôi từ chối ngay. Tôi nghĩ mình đã già rồi, phải nhường cho các bạn trẻ mà nói theo kiểu văn hoa thì có chơi cũng chơi đâu chơi lại tụi trẻ đâu.

Việc gì cũng thông qua vợ

- Hạnh phúc của nhiều người là thành công từ một vai trò nào đó, còn Hoàng Mập là gì?

Sức khoẻ và niềm vui không có tiền nào mua được, cho dù là bạn có đến ngàn tỷ. Sức khoẻ và nụ cười quý lắm.

Tôi từng đọc bài báo anh chia sẻ mình bị nhiều bệnh và phải uống thuốc mỗi ngày, vậy hiện tại sức khoẻ của anh ra sao?

Tôi hiện tại nặng 146 kg, bệnh tim và máu trong mỡ vẫn phải uống thuốc đều hàng ngày và đi khám đều theo định kỳ. Nhờ làm phim thắng liên tục, tôi biết buông bỏ và luôn vui cười lạc quan trong mọi việc, nên cảm thấy bây giờ mình rất khoẻ... và yêu đời.

- Đã từng có thời gian bị suy sụp nhưng thời gian này anh có vẻ rất vui, vì sao vậy?



Tất cả đều do cái nhìn. Bạn nhìn đời vui bạn sẽ thấy vui, bạn nhìn đời tiêu cực thì bao nỗi buồn cứ vây quanh. Vậy tất cả có phải do mình không? Phải tự cứu lấy mình, đừng than vãn! Việc mua thêm nhà, mua đất hay đầu tư gì đó để kiếm lời đều phải suy nghĩ, rất mệt óc nhưng khi bà xã tôi phán: "Ông cứ tính hoài chi cho mệt, sao không buông bỏ cho nhẹ lòng. Mua rồi xây, xây rồi bán để làm gì?". Những lần như thế, tôi nghe lời vợ thấy khoẻ re.

- Trong sự thành công của anh, nếu ở thang điểm 10 thì công của bà xã anh chiếm bao nhiêu điểm?

Tôi chỉ xứng 1 điểm, còn cô ấy phải 9 điểm. Tôi muốn làm việc gì, đều thông qua vợ bởi cô ấy là người rất biết giữ tiền, không se sua, không đòi hỏi, ăn chơi mua sắm hàng hiệu. Cô ấy chỉ biết làm và làm thôi.

Lữ Đắc Long