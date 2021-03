Ham So Won từng là Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương và gây chú ý nhờ cuộc hôn nhân lắm thị phi với người chồng kém 18 tuổi, người Trung Quốc.

Ham So Won, sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997. Cô từng góp mặt trong các bộ phim như Sex Is zero (Tình Dục Là Chuyện Nhỏ), The Hairdresser, My Big Family… Cô từng chuyển hướng phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc và rất nổi tiếng nhờ chuyện tình lệch tuổi với "ông xã" người Trung Quốc, kém tới 18 tuổi.

Năm 2018, Ham So Woon và người chồng Trung Quốc kém cô tới 18 tuổi - Trần Hoa trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng khi thông báo làm đám cưới. Giới truyền thông và người sử dụng mạng xã hội gọi Trần Hoa và Ham So Won là cặp đôi "vợ 42 tuổi, chồng 24 tuổi".

Ham So Won nảy sinh tình cảm với Trần Hoa trong khoảng thời gian cô hoạt động ở Trung Quốc và qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Tháng 2/2018, họ chính thức làm đám cưới và đón con gái đầu lòng chào đời không lâu sau đó.

Vì khoảng cách tuổi tác là 18 tuổi nên cặp đôi từng gặp phải sự phản đối của gia đình Trần Hoa. Thậm chí, cha mẹ của Trần Hoa suýt từ mặt anh chàng vì không chấp nhận được chuyện con trai mình hẹn hò với bạn gái đáng tuổi cô dì. Tuy nhiên, Ham So Won và Trần Hoa vẫn quyết đến với nhau.

Ham So Woon từng tự hào chia sẻ: "Tôi thấy mình thật may mắn. Tôi không thể tin nổi rằng, chồng tôi đã từ chối tất cả những người phụ nữ xinh đẹp khác để đến Hàn Quốc và kết hôn với tôi".

Sau đám cưới, cặp đôi đón con gái đầu lòng chào đời trong hạnh phúc.

Sau đám cưới, họ còn tham gia một show truyền hình thực tế và hé lộ nhiều bí mật về cuộc sống lứa đôi. Sau khi con gái chào đời, Ham So Won bắt đầu gặp phải những bất đồng về văn hóa, tuổi tác với chồng trẻ. Ham So Won là trụ cột kinh tế trong gia đình trong khi Trần Hoa đảm nhiệm công việc nội trợ.

Ham So Won quản lý hết mọi thu nhập của chồng, kiểm soát anh chặt chẽ từ chuyện chi tiêu đến việc nhà. Sự đòi hỏi và kiểm soát của vợ khiến Trần Hoa thường xuyên sống trong cảm giác mệt mỏi và chán nản.

Trần Hoa theo vợ sang Hàn Quốc sống dù gia đình anh sở hữu cơ ngơi không hề nhỏ ở Trung Quốc. Anh từng là thực tập sinh cho một công ty giải trí Hàn Quốc và có một cơ sở kinh doanh thời trang trên mạng trước khi kết hôn. Song kể từ khi trở thành "người có vợ", cuộc sống của Trần Hoa chìm trong căng thẳng bởi những cuộc cãi vã với vợ. Trần Hoa từng bỏ nhà ra đi và có biểu hiệu của bệnh trầm cảm.

Trần Hoa từng đề nghị vợ ly hôn, về Trung Quốc sinh sống. Đến giai đoạn này, Ham So Won mới nhận ra sai lầm của mình và tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của hai vợ chồng. Cô tìm cách nịnh chồng, xin lỗi anh và hứa thay đổi để cuộc sống lứa đôi yên ấm hơn.

Ham So Won từng viết những lời mùi mẫn dành cho chồng trẻ: "Vợ chồng mình vì yêu nhau sâu đậm mới kết hôn. Em từng tin rằng tình yêu có thể giúp chúng ta khắc phục mọi khó khăn về tuổi tác, biên giới, những ánh mắt soi xét của mọi người xung quanh. Bởi em quá yêu anh... Nhưng dường như chúng ta đã trở thành người thân rồi, em sẽ bảo vệ gia đình này, hãy tin tưởng em, chờ đợi em, xin anh".

Trước sự quyết liệt và chân thành của Ham So Won, Trần Hoa đã cảm động và đồng ý "làm lại từ đầu" với cô. Cuộc sống hôn nhân của họ đã được cứu vãn nhờ nỗ lực từ hai phía. Mới đây, cựu hoa hậu Hàn Quốc thổ lộ rằng, cô muốn sinh con thứ hai với chồng kém 18 tuổi. Hoa hậu Hàn tiết lộ đã đông lạnh và bảo quản trứng trước khi sinh con gái đầu lòng vì lo rằng bản thân sẽ không thể sinh nở tự nhiên ở tuổi 46. Nếu không thể mang thai tự nhiên, vợ chồng cô dự định sẽ sử dụng số trứng đông lạnh này và mang thai đứa con thứ 2 vào đầu năm sau.

Ngoài ra, cựu hoa hậu Hàn Quốc còn chia sẻ mong muốn được sang Việt Nam sinh sống và lập nghiệp. Ham So Won Sau thổ lộ dự định kinh doanh, hoặc ở lớp dạy tiếng tại Việt Nam trong khi để "ông xã" tìm kiếm cơ hội trong làng giải trí.

Sau 3 năm làm đám cưới, cặp đôi lệch 18 tuổi đang lên kế hoạch sinh con thứ hai.

(Theo Dân trí)