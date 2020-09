Hwang Jung Eum đã chính thức xác nhận ly hôn với chồng CEO sau 4 năm chung sống mặc dù cả hai đã có một cậu con trai.

Mới đây, khán giả Hàn Quốc không khỏi bỡ ngỡ khi nữ diễn viên Hwang Jung Eum bất ngờ tuyên bố ly hôn với chồng đại gia ngành thép kiêm tay golf chuyên nghiệp Lee Young Don sau hơn 4 năm chung sống.

Theo Sports Chosun, nữ diễn viên đã nộp đơn xin ly hôn lên chi nhánh Seongnam của tòa án quận Suwon (Seoul, Hàn Quốc). Nguyên nhân ly hôn chưa được tiết lộ. Công ty quản lý của nữ diễn viên Gia đình là số một cũng đã xác nhận sự việc này.

Hwang Jung-Eum tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Thông tin này không khỏi khiến công chúng ngỡ ngàng bởi khoảng thời gian sau khi kết hôn, Hwang Jung Eum và Lee Young Don luôn thể hiện cuộc sống gia đình hạnh phúc bên nhau. Phóng viên tờ Kyunghan đã liên lạc với Hwang Jung Eum nhưng công ty quản lý của cô từ chối trả lời cụ thể.

Hwang Jung Eum sinh ngày 25/12/1984, gia nhập ngành giải trí với vai trò hát dẫn trong nhóm nhạc Sugar năm 2002. Tuy nhiên, chỉ một vài năm sau, nhóm đã tan rã khi chưa tạo được dấu ấn trên thị trường âm nhạc. Sau khi dừng hoạt động với vai trò ca sĩ, Hwang Jung Eum chuyển hướng sang diễn xuất.

Hwang Jung-Eum lên xe hoa trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.

Tham gia nhiều chương trình nhưng phải đến dự án High kick through the roof 2 (Gia đình là số một phần 2), tên tuổi của Hwang Jung-Eum mới đến gần hơn với công chúng. Tiếp nối thành công của dự án này, Hwang Jung-Eum sau đó có nhiều cơ hội tham gia các dự án khác như Cuộc đời lớn, Can you hear my heart, Golden time…

Năm 2015 được xem là thời kỳ đỉnh cao danh tiếng của Hwang Jung Eum khi cô đảm nhận vai chính trong hai bộ phim ăn khách Kill me, Heal me (đóng cùng Ji Sung) và She was pretty (đóng cùng Park Seo Joon).

Hwang Jung-Eum từng ra mắt với vai trò ca sĩ trước khi rẽ hướng sang diễn viên.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên và là ngôi sao quảng cáo, Hwang Jung-eum còn từng được vinh danh là Đại sứ thiện chí cho nhiều chương trình, sự kiện. Gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1985 trở lại với một dự án phim điện ảnh. Tuy nhiên, vì đoàn phim có diễn viên nhiễm Covid-19 nên dự án này đang bị đóng băng.

Tháng 2/2016, Hwang Jung Eum bất ngờ tuyên bố lên xe hoa với đại gia ngành thép kiêm tay golf chuyên nghiệp Lee Young Don khi sự nghiệp đang phát triển mạnh. Cặp đôi kết hôn sau 6 tháng tìm hiểu và có một cậu con trai năm nay 3 tuổi.

