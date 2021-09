Bộ phim mới có sự tham gia của Ji Chang Wook quy tụ những tên tuổi đình đám trong làng giải trí Hàn.

Ngày 28/9, Ji Chang Wook, Sung Dong Il và Soo Young nhóm SNSD đã xác nhận cùng tham gia phim mới If You Say Your Wish (Nói cho tôi điều ước của bạn).

Phim kể về câu chuyện của một người đàn ông trẻ tuổi có tên Yoon Gye Rye đang gặp nguy hiểm và dường như đã mất hết ý chí sống. Anh bị buộc phải làm việc tại một bệnh viện chăm sóc người già trong một vụ tai nạn sau khi vật lộn với thực tế khắc nghiệt. Vai diễn này do Ji Chang Wook đảm nhận, được trông chờ sẽ làm nên điều mới mẻ, bất ngờ với khán giả.

Sung Dong Il sẽ đóng vai Kang Tae Sik. Sao Reply 1988 vào vai đội trưởng đội tình nguyện tại một bệnh viện chăm sóc người già sau khi đánh mất ý nghĩa của cuộc sống.

Còn Sooyong nhóm SNSD được chọn vào vai Seo In Joo, một y tá có tính cách sôi nổi, luôn mang đến hy vọng sống cho bệnh nhân. Cô là một biểu tượng của sức sống và luôn bị ám ảnh với các vấn đề về sức khỏe.

Lấy mô-típ từ một nền tảng thực tế dành những điều ước cuối cùng của những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở Hà Lan, If You Say Your Wish được kỳ vọng sẽ mang đến những ấn tượng tươi sáng và dễ chịu qua nhiều tập phim. Phim đã hoàn thành casting và khởi quay trong tháng này và được chỉ đạo bởi đạo diễn Kim Yong Wan.

Song Dong Il sinh năm 1964, là diễn viên gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc. Ông được khán giả cả nước yêu mến và gọi bằng danh xưng "ông bố quốc dân" sau series Reply (Lời hồi đáp) ăn khách.

Ji Chang Wook sinh năm 1987, là nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh được yêu mến qua các phim như Hoàng hậu Ki, Cứu thế, Mật danh K2, Đối tác không ngờ...

Sooyoung sinh năm 1990, là thành viên nhóm nhạc nữ đình đám của Hàn Quốc SNSD. Ngoài là một thần tượng, cô còn được đánh giá cao bởi năng lực diễn xuất với loạt phim như Quý ông góc bếp, Đội đặc nhiệm số 38, Phi vụ nữ quyền,...

