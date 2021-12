Jung Woo Sung là một trong số rất ít những nam diễn viên sở hữu lực lượng người hâm mộ gồm toàn mỹ nhân, sao nam sao hạng A của làng giải trí.

Nam chính xuất sắc, đạo diễn tài năng

Jung Woo Sung được biết đến là một trong những nam tài tử điện ảnh hàng đầu Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người mẫu thời trang, ra mắt khán giả với vai chính trong bộ phim mang tên Hồ ly 9 đuôi (1994) - một trong những bộ phim giả tưởng đầu tiên của Hàn Quốc và là bộ phim đầu tiên sử dụng hình ảnh do máy tính tạo ra.

Nam diễn viên sinh năm 1973 trở thành ngôi sao đình đám trong lòng khán giả tuổi teen với bộ phim Cú đấm (1997) và được nhiều nhãn hàng săn đón. Anh cũng giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc lần thứ 17.

Jung Woo Sung trong bộ phim đầu tiên

Là một diễn viên đa năng, Jung Woo Sung đảm nhận vai chính trong nhiều thể loại và đa số các tác phẩm đều đạt doanh thu phòng vé cao, như Một thời để nhớ (2004), Nước cờ sinh tử (2014), Thành phố tội ác (2016), Xin đừng quên em (2016), Cơn mưa thép (2017), Nhà vua (2017),... Trong đó phải kể đến bộ phim Chứng nhân hoàn hảo (Innocent Witness - 2019) được giới phê bình đánh giá cao, giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 40.

Ở thể loại truyền hình, Jung Woo Sung thể hiện khả năng diễn xuất nổi bật trong Những tay đua kiệt xuất (1995) và giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại SBS Drama Awards và tại Baeksang Arts Awards (TV) lần thứ 32.

Nam diễn viên thể hiện khả năng diễn xuất ở nhiều thể loại

Bên cạnh đó là loạt phim truyền hình về đề tài gián điệp có mức kinh phí lớn như Âm mưu Athena (2010) và bộ phim lãng mạn Padam Padam (2011). Dù không qua trường lớp đào tạo bài bản, nhưng Jung Woo Sung luôn nỗ lực hết mình trong vai trò diễn viên.

Từ khi ra mắt tới nay, “ông hoàng diễn xuất” đóng phim không ngừng nghỉ và trở thành một trong những ông trùm phòng vé của màn ảnh rộng xứ Hàn, với tần suất đều đặn mỗi năm có từ 1 – 2 phim ra rạp. Bên cạnh đó, nét đẹp ấn tượng và ánh mắt tràn đầy cảm xúc của nam diễn viên cũng chính là điều khiến khán giả khó quên, nhất là khi anh vào vai những nhân vật tình cảm.

Jung Woo Sung trong phim Beat và The King

Không giới hạn ở lĩnh vực diễn xuất, năm 2000, Jung Woo Sung thử sức với công việc đạo diễn với việc thực hiện MV cho nhóm nhạc God. Anh chỉ đạo sản xuất của 8 tác phẩm đình đám, trong đó phải kể đến tuyển tập phim do Liên hoan phim Quốc tế Hong Kông ủy quyền. Bộ phim The Killer Behind the Old Man của anh được các nhà phê bình ca ngợi là tác phẩm mạnh mẽ và phong cách nhất. Anh cũng lập công ty giải trí Artist Company chuyên quản lý diễn viên tại Hàn Quốc.

Jung Woo Sung lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn.

Jung Woo Sung tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế khác nhau như Liên hoan phim quốc tế Busan, Liên hoan phim quốc tế Jeonju,… không chỉ với tư cách là một diễn viên hay đạo diễn, mà còn là thành viên ban giám khảo.

Ca sĩ, diễn viên Isaac hội ngộ Jung Woo Sung tại LHP Busan 2019

Tuổi thơ cơ cực

Sinh năm trong một gia đình nghèo tại Sadang-dong (Seoul, Hàn Quốc), được xếp vào diện khó khăn nhất thành phố. Jung Woo Sung là con thứ 3 trong gia đình có đến 4 người con, bắt đầu bán hàng tại tiệm bánh hamburger từ khi mới học cấp 2.

Thời gian đầu, cửa hàng luôn ế ẩm, sự xuất hiện của nam diễn viên khiến các cô gái trong thành phố truyền tai nhau và ghé đến mua bánh để được gặp anh. Bước vào năm lớp 10, Jung Woo Sung nghỉ học để tìm việc trong nhà máy nhằm phụ giúp kinh tế cho gia đình. Khi được hỏi về quyết định bỏ dở việc học để kiếm tiền từ sớm, Jung Woo Sung chia sẻ anh chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Sở hữu chiều cao nổi bật 1,86 m, nam diễn viên bắt đầu xuất hiện trên sàn diễn thời trang và biến đây thành cơ hội để được xuất hiện trên màn ảnh. Truyền thông Hàn nhận xét anh sở hữu gương mặt 'không góc chết' cùng nụ cười luôn toát lên vẻ thu hút. Jung Woo Sung được giao tuyến quan trọng sau loạt phim đầu tay, nhiều cảnh quay của nam tài tử trở thành những thước phim kinh điển của ngành điện ảnh Hàn Quốc.

Từ ngôi sao trong lòng giới trẻ đến mỹ nam được “khao khát” nhất Kbiz

Ở độ tuổi U50, Jung Woo Sung không chỉ là nam thần trong mộng của các cô gái mà còn là hình mẫu lý tưởng của cánh đàn ông. Trở thành người đàn ông được “khao khát” nhất nhì giới giải trí trong nước, nhưng đến nay Jung Woo Sung vẫn chưa tìm được "một nửa" của mình.

Jung Woo Sung là một trong số rất ít những nam diễn viên sở hữu lực lượng fangirl gồm toàn mỹ nhân, sao hạng A của làng giải trí, có thể kể đến như Kim Hye Soo, Son Ye Jin, Han Ji Min, Han Hyo Joo, Gong Hyo Jin, Lee Mi Yeon, Sung Yoo Ri, Chae Jung Ahn, Jeon Hye Bin, Baek Jin Hee,…

Ngọc nữ Son Ye Jin từng chia sẻ nhan sắc của Jung Woo Sung làm cô cảm thấy áp lực mỗi khi đứng cạnh, hay Han Hyo Joo cũng bình chọn Jung Woo Sung là người mà mỗi lần gặp lại đều khiến cô bất ngờ với vẻ ngoài ngày càng lên hạng.

Không chỉ được sao nữ mến mộ, Jang Dong Gun, Lee Jung Jae, Hyun Bin, Jo In Sung, Song Seung Hun và Kwon Sang Woo là những nam diễn viên đã chọn Jung Woo Sung là hình mẫu lý tưởng của họ. Điều này như lý giải vì sao suốt 20 năm qua, Jung Woo Sung luôn đứng đầu danh sách bình chọn mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc. “Người nổi tiếng của những người nổi tiếng” là cụm từ mọi người hay nhắc tới Jung Woo Sung.

Jung Woo Sung là hình mẫu lý tưởng của nhiều ngôi sao, vẫn giữ nguyên phong độ dù đã bước vào tuổi U50

Thừa nhận hẹn hò với Lee Ji Ah trong 26 năm tham gia showbiz

Là người đàn ông mà triệu cô gái mơ ước, nhưng nam tài tử vẫn “ lẻ bóng” trong suốt hơn 20 năm qua và lựa chọn sống một mình ở độ tuổi U50. Jung Woo Sung tiết lộ anh từng bị bạn gái chia tay vì quá nghèo, không đủ tiền “đãi bạn gái một bữa ăn”. Anh thừa nhận chỉ hẹn hò duy nhất trong 26 năm tham gia showbiz, khi bị bắt gặp với nữ diễn viên Lee Ji Ah tại Pháp.

Cặp đôi được bắt gặp hẹn hò trên phố

Về mối quan hệ này, Jung Woo Sung tiết lộ đã tính đến chuyện kết hôn với Lee Ji Ah nhưng chuyện tình nhanh chóng đổ vỡ chỉ sau khi công khai vài tháng. Khi đó, Lee Ji Ah bị phát hiện đã bí mật kết hôn với “huyền thoại âm nhạc ” Seo Taiji từ năm 16 tuổi và điều này khiến Jung Woo Sung sốc nặng. Đây là “vết thương lòng” rất lớn đối với Jung Woo Sung.

Sau này khi chia sẻ với truyền thông, anh cho rằng chuyện tình cảm là duyên phận và không thể cưỡng cầu, và bản thân cũng không muốn xuất hiện nhiều tại sự kiện vì ngại truyền thông và người hâm mộ hỏi về chuyện hôn nhân.

“Người đàn ông của những bản tình ca” hiện tại lựa chọn cuộc sống độc thân, làm từ thiện, đi du lịch và gặp gỡ bạn bè. Tháng 6/2015, Jung Woo Sung được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của UNHCR - một cơ quan của Liên Hiệp Quốc được thành lập để hỗ trợ và bảo vệ người tị nạn.

Nam tài tử đồng hành cùng UNHCR

Anh đã đi đến Nepal, Nam Sudan và Lebanon để nghiên cứu, tiến hành mở rộng việc gây quỹ và nâng cao nhận thức cho những người tị nạn mà anh đã gặp. Jung Woo Sung cũng là một trong số các diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc đảm bảo cho những hoạt động sự kiện của UNHCR sẽ phủ sóng trên báo chí và các phương tiện truyền thông trong, ngoài nước.

Linh Chi