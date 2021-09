Dù đã 18 năm trôi qua kể từ phần 3 nhưng Keanu Reeves, linh hồn của loạt phim 'Ma trận' vẫn giữ phong độ đỉnh cao trong phần 4 sắp ra mắt.

Gần hai thập kỷ sau khi bộ ba phim Ma trận khép lại với sự ra đi của cặp đôi Neo (Keanu Reeves) - Trinity (Carrie-Anne Moss), đạo diễn Lana Wachowski đã quyết định mang thương hiệu thành công bậc nhất những năm đầu đầu thế kỷ 21 trở lại màn ảnh rộng.

Với cái tên Ma trận: Hồi sinh (The Matrix Resurrections), phần phim thứ tư của loạt phim này cũng “hồi sinh” luôn cặp đôi chính Neo và Trinity. 18 năm sau, Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss quay lại Ma trận vẫn phong độ, vẫn lôi cuốn và chứng tỏ vì sao họ được coi là biểu tượng của thương hiệu này.

Trong trailer đầu tiên của Ma trận: Hồi sinh vừa được ra mắt Keanu Reeves xuất hiện cực “ngầu với tạo hình lạ mắt, đậm chất phong trần, không còn dáng vẻ quen thuộc của một Neo với chiếc kính râm và áo choàng đen đã trở thành thương hiệu trước đây. Tuy nhiên phong độ của tài tử sinh năm 1964 thì vẫn đáng ngưỡng mộ dù ngoại hình của anh đã già hơn nhiều so với khi xuất hiện ở phần trước.

Neo và Trinity dường như gặp lại nhau ở một không gian khác, Trinity lúc này xinh đẹp, quyến rũ và tràn đầy sự tự tin, song dường như cô không còn bất cứ ký ức gì về Neo năm xưa. Còn Neo, ngược lại, lại có vẻ gì đó ngại ngùng đầy tâm sự khi gặp lại Trinity, khiến người xem không khỏi thắc mắc, liệu Neo đã phải trải qua những gì trong suốt quãng thời gian trước khi gặp lại Trinity.

Ngay sau đó, Neo liên tục phải đối mặt với hàng loạt sự kiện bất ngờ, trực tiếp đối đầu với những kẻ thù liên tục săn lùng anh, dẫn anh qua rất nhiều thế giới với khung cảnh khác biệt. Biểu tượng viên thuốc xanh đỏ của Ma trận quay trở lại nhưng lần này, Neo đổ ra tay và uống rất nhiều viên thuốc màu xanh.

Tuy không hé lộ quá nhiều điều về cốt truyện của phần phim này, đoạn giới thiệu của Ma trận: Hồi sinh vẫn kịp chiêu đãi khán giả môt bữa tiệc của những màn cháy nổ cực gắt, những pha hành động đã mắt và cả những kỹ xảo mới lạ, độc đáo cộp mác Ma Trận.

Với kinh phí sản xuất cho đại cảnh chiến đấu tại thành phố San Francisco cao hơn cả hai bom tấn siêu anh hùng cũng quay tại đây là Shang-Chi and the Legends of Ten Rings và Venom: Let There Be Carnage, phần phim thứ tư của Ma trận sẽ hạn chế tối đa CGI và phông xanh mà thay vào đó là những màn hành động thật đến choáng ngợp với quy mô đáng nể, với một số tin đồn như việc đạo diễn Lana Wachowski chịu chơi tới mức thuê trực thăng và đánh thuốc nổ ngay giữa lòng thành phố.

Bên cạnh sự trở lại của Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss, Ma trận: Hồi sinh cũng đón chào sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick hay bà xã của Nick Jonas - Priyanka Chopra. Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 12/2021.

Quỳnh An