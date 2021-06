Nữ diễn viên Kim Hee Sun nhận được nhiều lời khen ngợi về ngoại hình trẻ trung dù đã bước sang tuổi 44.

Ngày 19/6, Kim Hee Sun đăng hình ảnh mới trên Instagram và chia sẻ: “Chuyến công tác lần thứ 2 đến đảo Jeju. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ".

Bức ảnh Kim Hee Sun đang selfie trên máy bay thu hút nhiều bình luận vì sự trẻ trung của nữ diễn viên. Dù đã ở tuổi ngoài 40 và đeo khẩu trang, không khó để nhận ra ngoại hình của Kim Hee Sun trẻ hơn tuổi thật. Đặc biệt, vẻ đẹp trong sáng không bị che giấu qua lớp khẩu trang của Kim Hee Sun càng thu hút sự chú ý.

Kim Hee Sun vừa đón sinh nhật lần thứ 44 cùng gia đình vào đầu tháng 6. Kim Hee Sun hạnh phúc nhận quà từ fan, gọi họ là "những người tuyệt vời nhất" và hứa sẽ luôn sống tốt để hoàn thiện bản thân.

Các diễn viên đồng nghiệp như Song Hye Kyo, Song Yoon Ah, Hwang Seung Eun cũng chúc Kim Hee Sun tuổi mới luôn xinh đẹp.

Dù đã ngoài 40, Kim Hee Sun vẫn đắt show quảng cáo, làm đại diện thương hiệu và dự sự kiện nhờ ngoại hình xinh đẹp và duy trì được tên tuổi. Hee Sun chăm sóc da mỗi ngày, dùng mỹ phẩm chiết xuất thiên nhiên, sinh hoạt điều độ và chú trọng chế độ dinh dưỡng nên có làn da khỏe và mịn màng. Cô hướng đến phong cách thời trang sang trọng, tinh tế.

Kim Hee Sun khoe quà sinh nhật.

Cuối năm nay, Kim Hee Sun sẽ xuất hiện trong chương trình giải trí mới của tvN cùng Tak Jae Hoon, Yoo Tae Oh, Moon Se Yoon và Kai (nhóm EXO).

Kim Hee Sun sinh năm 1977 tại Daegu, được biết đến qua các phim như Good By My Love (Tạm biệt tình yêu của tôi), The Myths (Thần Thoại – hợp tác với Thành Long), Angry Mom (Khi mẹ ra tay),... Cô kết hôn với doanh nhân Park Joo Young năm 2007 và có bé Park Yeon Ah chào đời năm 2009.

browser not support iframe.

Quỳnh Anh

Nguồn: StarNews, Dispatch