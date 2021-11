Tối 26/11, nhiều ngôi sao hàng đầu xứ Hàn như Kim Hye Soo, Lee Jung Jae, Jo In Sung, YoonA, Song Joong Ki, Lee Kwang Soo... dự lễ trao giải Rồng xanh lần thứ 42.

Tối 26/11, lễ trao giải Rồng Xanh 2021 (Blue Dragon Film Awards 2021) diễn ra tại Yeouido, Seoul, Hàn Quốc. Kim Hye Soo khoe vòng 1 gợi cảm trên thảm đỏ, cùng Yoo Yeon Seok đảm nhận vai trò MC của lễ trao giải.

Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh tôn vinh các bộ phim bom tấn và được yêu thích rộng rãi có giá trị nghệ thuật cao được phát hành trong năm. Kim Hye Soo luôn gây chú ý khi xuất hiện ở các lễ trao giải với vẻ gợi cảm nổi bật.

Ngoài Kim Hye Soo và Yoo Yeon Seok, những ngôi sao điện ảnh hàng đầu như Kim Hye Soo, Lee Kwang Soo, Song Joong Ki, Yoona (SNSD), Krystal, Jo In Sung, Jeon Yeo Bin, Lee Yeon Hee, Minah (Girl's Day), Seolhyun (AOA)... cũng thu hút trên thảm đỏ.

Dù đã lớn tuổi, Kim Hye Soo khiến nhiều người không thể rời mắt bởi giữ được vóng dáng đẹp.

Nữ ca sĩ - diễn viên Yoona của nhóm SNSD duyên dáng với đầm trắng thanh thoát và nữ tính.

Yoona nhận được giải thưởng Ngôi sao nổi tiếng tại Lễ trao giải Rồng xanh năm 2021 với vai diễn Ra Hee trong Miracle: Letters to the President.

Dù đã ngoài 30 tuổi, Yoona vẫn mang đầy đủ nét dịu dàng, tươi tắn đáng mến từ những ngày đầu bước vào làng giải trí.

Với đầm đỏ rực rỡ khoe vai trần, Seol Hyun thu hút sự chú ý bởi vòng eo thon và những đường cong gợi cảm.

Lee Yeon Hee tái xuất sau khi kết hôn.

Lee Yoo Mi tươi tắn và xinh đẹp.

Minah (Girl's Day) khoe vẻ đẹp dịu dàng với đầm công chúa.

Krystal quyến rũ trên thảm đỏ. Cựu thành viên của nhóm f(x) đảm nhận vai chính trong 2 bộ phim điện ảnh More Than Family và Sweet & Sour.

Jang Yoon Ju thanh lịch với đầm đen khoe vai trần và chân dài.

Gong Seung Yeon gợi cảm với đầm đen.

Diễn viên Song Joong Ki cũng tham dự lễ trao giải.

Diễn viên Jo in Sung.

Song Joong Ki nhận giải Ngôi sao nổi tiếng. Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin (bạn diễn trong Vincenzo) trên sân khấu của lễ trao giải.

Đôi bạn thân Lee Jung Jae - Jung Woo Sung trong đêm trao giải.

Nam tài tử Sol Kyung Gu (phim The Book Of Fish) giành giải thưởng cao nhất. Đây cũng là lần thứ 3 Sol Kyung Gu trở thành Ảnh Đế Rồng Xanh, trước đó là vào năm 2000 và 2002 qua hai bộ phim ấn tượng Peppermint Candy và Public Enemy.

Moon So Ri xúc động nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Three Sisters

Kết quả lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 42:



Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Jung Jae Gwang



Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Gong Seung Yeon



Tân binh của năm: Park Ji Wan



Ngôi sao nam nổi tiếng: Song Joong Ki, Koo Kyo Hwan



Ngôi sao nữ nổi tiếng: Jeon Yeo Bin, Yoona (SNSD)



Phim được khán giả yêu thích nhất: Mogadishu



Phim hay nhất: Escape From Mogadishu



Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Park Ji Wan (phim The Day I Died: Unclosed Case)



Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Heo Joon Ho (Escape From Mogadishu)



Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Seon Young (Three Sisters)



Đạo diễn xuất sắc nhất: Ryu Seung Wan (Escape From Mogadishu)



Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh Đế): Sol Kyung Gu (The Book Of Fish)



Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Moon So Ri (Three Sisters)



Kịch bản xuất sắc nhất: Kim Se Gyeom (The Book Of Fish)



Quay phim và Ánh sáng xuất sắc nhất: The Book Of Fish



Dựng phim xuất sắc nhất: The Book Of Fish



Kĩ thuật dựng phim xuất sắc nhất: Space Sweepers (kĩ xảo VFX)



Âm nhạc xuất sắc nhất: The Book Of Fish



Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Escape From Mogadishu

Đ.N