Sau thành công của Squid Game, My Name (Tên của tôi) – bộ phim hành động về hành trình cô gái Yoon Ji Woo tìm ra kẻ giết cha, với sự tham gia của Han So Hee, Ahn Bo Hyun, Park Hee Soon… đang gây sốt với khán giả.