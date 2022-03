Cặp đôi Hẹn hò chốn công sở Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong chia sẻ ấn tượng đầu tiên về đối phương.

Được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng, Hẹn hò chốn công sở (A Business Proposal) đang thu hút sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc, Việt Nam với diễn xuất của dàn diễn viên tài năng có ngoại hình đẹp. Trong phim, Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong khiến khán giả mê mẩn vì những tình huống ngọt ngào vừa hài hước.

Ngoài đời, cặp đôi cũng thân thiết với nhau và thường nói về nhau bằng những lời tốt đẹp. Trong phỏng vấn mới đây, nam diễn viên Ahn Hyo Seop cho biết đã được nghe rất nhiều về bạn diễn với tính cách rất tốt. "Ngay lần đầu gặp, Se Jeong cười rạng rỡ chủ động chào hỏi tôi. Vì cô ấy thân thiện nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn", anh nói.

Kim Se Jeong và Ahn Hyo Seop.

Trong phim, Kang Tae Moo của Ahn Hyo Seop "say nắng" Shin Ha Ri khi chưa quen bao lâu. Kang Tae Moo của Ahn Hyo Seop đẹp trai, tự tin nhưng Kim Se Jeong lại nghĩ ngoài đời nam diễn viên là người nhút nhát. Kim Se Jeong hài hước nói: "Em lại nghe nói anh nhút nhát và cần thời gian để thân thiết với anh, nhưng không ngờ lại dễ gần và chúng mình nhanh chóng thân nhau như vậy".

Đều thân thiện, quảng giao nên Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong nhanh chóng làm thân và diễn xuất ăn ý. Những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi trên màn ảnh nhỏ khiến nhiều khán giả phát sốt. Sau 4 tập, câu chuyện tình yêu của chim thủy tổ và bé gấu xỏ khuyên hài hước, thú vị đang được khán giả quan tâm.

Trong phim, Ahn Hyo Seop dù là cháu trai tài năng, đẹp trai của tài phiệt hàng đầu xứ Hàn nhưng anh lại bị nữ chính là Shin Ha Ri (Seol In Ah đảm nhận) nhận xét giống chim thủy tổ. Nhận xét của cô khiến cho anh chàng vô cùng tức giận và luôn băn khoăn về điều này.

Trong bảng xếp hạng phim truyền hình Hàn Quốc gây tiếng vang lớn nhất tuần đầu tiên của tháng 3, do Good Data Corporation công bố, “Tuổi 25, tuổi 21” (Twenty Five, Twenty One) tiếp tục xếp thứ nhất, sau 4 tuần liên tiếp. Hẹn hò chốn công sở lọt vào Top 3 phim truyền hình hot nhất sau 4 tập và hiện đang tiếp tục gia tăng về rating. Nữ diễn viên chính Kim Se Jeong và Ahn Hyo Seop lần lượt lọt vào bảng xếp hạng diễn viên ở vị trí thứ 4 và thứ 7.

