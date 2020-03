- Theo tiết lộ của bạn thân, Lee Chi Hoon không được nhập viện chữa trị kịp thời vì hệ thống y tế quá tải giữa dịch Covid -19, dẫn đến việc qua đời vì nhiễm trùng máu.

SpoTVNews cho biết BJ Lee Chi Hoon qua đời vì nhiễm trùng máu cấp tính khi chỉ mới 32 tuổi. Anh là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả, từng xuất hiện trên các chương trình truyền hình như Ulzzang Generation và Flower Boy Corporation.



Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, vài ngày trước khi qua đời, Lee Chi Hoon bị viêm hạch bạch huyết và có dấu hiệu mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Vì xuất hiện cả triệu chứng sốt cao nên anh được xét nghiệm Covid-19, nhưng kết quả là âm tính. Khi tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, Lee Chi Hoon đã nhập viện và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên anh chàng không thể qua khỏi.

Lee Chi Hoon qua đời ở tuổi 32 vì nhiễm trùng máu cấp tính.

Bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội mà Lee Chi Hoon gửi đến người hâm mộ được viết cách đây 1 tuần, có nội dung: "Tôi bị viêm hạch bạch huyết trong suốt 2 ngày qua và cứ vào ra bệnh viện. Hôm nay còn thêm cả đau nhức cơ thể nữa. Tôi thực sự hy vọng không phải là virus corona. Tôi thậm chí còn không có đủ sức để giữ con chuột máy tính của mình, vì vậy tôi phải đăng những dòng này bằng điện thoại. Đây là một khoảng thời gian khó khăn cho tất cả mọi người, vì vậy tất cả chúng ta hãy cố gắng vượt qua. Đợi tôi nhé!"

BJ Seya - bạn thân của anh chàng, đã chia sẻ thông qua một buổi phát sóng trực tiếp rằng: "Sau khi thức dậy, tôi kiểm tra tin nhắn Kakaotalk và vô cùng bàng hoàng. Thực sự không thể tin được. Anh Chi Hoon bị ốm từ mấy ngày trước rồi. Trên thông báo phát sóng của mình, anh ấy cũng nói rằng vì bị ốm nặng đến mức không thể cầm chuột nổi nên phải tạm ngừng phát sóng".

Seya cho biết thêm: "Anh ấy bị ốm nên đã đến bệnh viện, nhưng vì Covid-19 nên phòng cấp cứu đã không nhận anh ấy. Có lẽ, bởi vì họ lo sợ nếu anh ấy nhiễm virus thì tất cả mọi người trong bệnh viện cũng sẽ bị lây. Sau khi có kết quả xét nghiệm là không phải Covid-19 anh ấy mới được nhập viện, nhưng lúc đó tình trạng của anh ấy đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Cuối cùng, việc điều trị đã bị trì hoãn vì dịch bệnh. Họ đã để lỡ mất cơ hội chữa trị cho anh ấy. Nếu không phải vì Covid-19 mọi chuyện có thể đã không thành ra như vậy. Tất cả đã quá muộn vì lúc đó nhiễm trùng đã lan đến não và kết quả xấu nhất đã xảy ra".

Theo thông tin từ bạn thân, Lee Chi Hoon qua đời vì bệnh viện trì hoãn tiếp nhận thêm bệnh nhân do dịch Covid-19 đang hoành hành.

Trước đó một ngày, nam diễn viên Moon Ji Yoon - từng đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Nữ hoàng Seon Deok, Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo, The Sound of Your Heart, Cheese in the Trap... cũng qua đời ở tuổi 36 vì nhiễm trùng máu cấp tính.

Nam diễn viên Moon Ji Yoon qua đời ở tuổi 36 với nguyên nhân tương tự

Được biết, vài ngày trước khi qua đời, Moon Ji Yoon bị viêm họng nặng. Anh tự mua thuốc uống nhưng không khỏi, sau đó phải nhập viện vì tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn và cuối cùng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng không qua khỏi. Moon Ji Yoon cũng được xét nghiệm virus corona và có kết quả âm tính.

