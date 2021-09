Tài tử điển trai một thời xuất hiện với tạo hình béo ú kém phong độ trong phim mới.

PhimDon't Look Up (Đừng nhìn lên) vừa tung teaser trailer đầu tiên gây chú ý với sự xuất hiện của dàn sao đình đám Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet.... Don't Look Up (Đừng nhìn lên) do Adam McKay, người đã đoạt giải Oscar với tác phẩm The Big Short đảm nhiệm vai trò biên kịch và đạo diễn.

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence trong một cảnh quay.

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) là sinh viên tốt nghiệp ngành thiên văn học, cùng với giáo sư Tiến sĩ Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) của cô đã có một khám phá đáng kinh ngạc về việc một sao chổi quay quanh hệ mặt trời. Vấn đề đang xảy ra đó là ngôi sao này đang trong quá trình va chạm trực tiếp với Trái đất. Vậy vấn đề còn lại là gì? Đó là không ai có vẻ thực sự quan tâm đến quá trình va chạm này. Hóa ra cảnh báo nhân loại về một kẻ hủy diệt hành tinh có kích thước tương đương với đỉnh Everest lại là một thực tế bất tiện trong việc định hướng.

Tài tử 47 tuổi xuất hiện trong tạo hình già nua, béo ú.

Với sự giúp đỡ của Tiến sĩ Oglethorpe (Rob Morgan), Kate và Randall đã cùng tham gia vào chuyến tham quan truyền thông đưa họ từ văn phòng của Tổng thống Orlean thờ ơ (Meryl Streep) cùng đứa con trai nịnh hót của bà và Chánh văn phòng Jason (Jonah Hill), lên sóng The Daily Rip, chương trình buổi sáng vui tươi mang tinh thần lạc quan và tích cực do Brie (Cate Blanchett) và Jack (Tyler Perry) dẫn chương trình.

Don't Look Up (Đừng nhìn lên) dự kiến ra mắt vào cuối năm trên nền tảng xem phim trực tuyến lớn nhất thế giới.

Quỳnh An