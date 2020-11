Hình ảnh mới nhất của tài tử 'Titanic' trên bãi biển khiến nhiều fan thất vọng.

Leonardo DiCaprio vừa dành một ngày nghỉ thư giãn trên biển ở Malibu cùng Emile Hirsch. Dù biển khá lạnh vào tháng 11 nhưng tài tử 46 tuổi có vẻ vẫn chưa muốn mùa hè kết thúc. Cùng hai ngôi sao, một số người bạn khác cũng như cha của Leo cũng góp mặt trong chuyến đi nghỉ này. Tuy nhiên Camila Morrone, cô bạn gái siêu mẫu kém Leo 23 tuổi thì không có mặt.

Leonardo DiCaprio và Camila bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2018.

"Anh ấy luôn rất độc lập và muốn dành nhiều thời gian cho bạn bè. Tuy nhiên thời gian giãn cách xã hội anh ấy chủ yếu ở bên Camila. Anh ấy thích ở bên cô", một nguồn tin chia sẻ với People. Tuy nhiên cũng có thể do thời gian nghỉ ngơi vì dịch bệnh kéo dài khiến chàng Jack thư sinh ngày nào của Titanic béo lên. Tài tử 46 tuổi tuy vẫn độc thân nhưng thân hình thì thấy rõ dấu hiệu tuổi tác.

46 tuổi và chưa kết hôn nhưng Leonardo DiCaprio nổi tiếng yêu toàn các siêu mẫu.

Sắp tới Leo dự kiến sẽ xuất hiện trong phim hài Don't Look Up của Netflix bên cạnh dàn diễn viên ngôi sao gồm: Ariana Grande, Meryl Streep, Jonah Hill, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan, Himesh Patel và Tomer Sisley. Bên cạnh đó nam diễn viên đoạt giải Oscar còn tham gia phimKillers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese dự kiến sẽ bắt đầu quá trình sản xuất vào tháng 2 năm sau.

browser not support iframe.

Leonardo DiCaprio trong phim 'Once Upon a Time... in Hollywood'

Quỳnh An