Bạo lực học đường đang là chủ đề được quan tâm bậc nhất tại Hàn Quốc. Loạt ngôi sao nổi tiếng bị tố cáo từng là kẻ bắt nạt bạn bè khiến công chúng phẫn nộ.

Soojin - (G)-IDLE

"Nữ hoàng sexy thế hệ mới" Soojin bị cáo buộc là kẻ bắt nạt khi học cấp hai

Ngày 21/2, một cư dân mạng đăng bình luận thể hiện sự phẫn nộ vì Soojin bắt nạt em ruột. Theo tài khoản này, Soojin gọi người em cùng bạn bè xuống nhà vệ sinh và yêu cầu tát vào mặt nhau. Ngoài ra, cô gửi tin nhắn nói nạn nhân là kẻ lạc loài. Cô cũng bị cáo buộc có hành vi ăn trộm đồng phục, lấy trộm tiền bạn học, thường xuyên đi với với những người đàn ông lớn tuổi, vừa lái xe máy vừa hút thuốc, uống rượu.

Dù công ty quản lý lên tiếng phủ nhận, công chúng tiếp tục nghi ngờ Soojin khi sao nhí 'Gia đình là số 1' Seo Shin Ae đăng tải nội dung ẩn ý "Đừng ngụy biện nữa". Cô là bạn học chung cấp hai với Soojin. Năm 2012, Seo Shin Ae từng thừa nhận là nạn nhân của bạo lực học đường từ năm tiểu học đến cấp hai khi bị đánh đập và gọi bằng những danh xưng khiếm nhã.

Động thái ẩn ý của Seo Shin Ae khiến công chúng thêm nghi ngờ Soojin

Sau hàng loạt tố cáo, sáng ngày 22/2, Soojin viết bức thư dài thừa nhận có nhiều sai lầm trong quá khứ, từng hút thuốc lá vì tò mò. Tuy nhiên, nữ thần tượng phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường, có hành vi ăn trộm và khẳng định chưa từng nói chuyện với Seo Shin Ae. Vụ việc đang là chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Mingyu - Seventeen

Mingyu là thần tượng tiếp theo bị tố cáo sau Soojin

Sáng 22/2, một tài khoản ẩn danh tố cáo Mingyu từng là kẻ bắt nạt khi học cấp hai tại trường Burim. Người này đăng kèm album tốt nghiệp trường Burim làm bằng chứng, nói rằng cô cùng học tiểu học và cấp hai với nam thần tượng. Tài khoản khẳng định, Mingyu cùng nhóm những nữ sinh khóa trên thường xuyên để ý, chửi bới, trấn lột tiền cô.

Theo người này, trong quá khứ, thành viên nhóm Seventeen bị giáo viên bắt quả tang trốn học, có hành vi hút thuốc, uống rượu dù chưa đủ tuổi. Bên cạnh đó, anh nói rằng cần tiền bắt xe đến phòng tập và trấn lột từ cô, đứng cười cợt khi thấy cô bị nhóm bắt nạt chặn lại trên đường.

Tài khoản ẩn danh đăng tải album tốt nghiệp trường Boorim làm bằng chứng

Trưa 22/2, công ty quản lý nam thần tượng chính thức phủ nhận toàn bộ tin đồn sau khi kiểm tra với Mingyu. Về bằng chứng được đưa ra, công ty cho biết album tốt nghiệp của Mingyu khác niên khóa với người tố cáo. Bên cạnh đó, anh trở thành thực tập sinh từ năm 2 trung học, không phải năm 3 như trong bài đăng.

Kim Dong Hee

Diễn viên 'Tầng lớp Itaewon' bị bạn học tố cáo có hành vi bắt nạt thời trung học

Sáng 22/2, thông tin diễn viên 'Tầng lớp Itaewon' bị hai bạn học tố cáo có hành vi bạo lực học đường thời trung học phủ sóng truyền thông Hàn Quốc.

Một người thể hiện thái độ không hài lòng khi thấy người bắt nạt trở thành người nổi tiếng. Cư dân mạng này đăng tải hình ảnh tốt nghiệp của sao Hàn, hứa hẹn chia sẻ bằng chứng ngay sau khi cựu học sinh trong trường thu thập.

Người còn lại tiết lộ Kim Dong Hee ứng xử tồi tệ với học sinh khuyết tật, tát họ và rủ bạn cùng lớp bạo hành. Nam diễn viên cũng bị tố cáo thường xuyên mang thuốc lá điện tử trong túi áo đồng phục hoặc ở cổ, hút thuốc ngay trong lớp học.

Thông tin cáo buộc ngôi sao trẻ khiến công chúng xứ Hàn xôn xao

Công ty quản lý của nam diễn viên sinh năm 1999 đưa ra thông báo chính thức phủ nhận thông tin lùm xùm cùng ngày, khẳng định có hành động pháp lý với những người tung tin đồn thất thiệt. Kim Dong Hee đang là ngôi sao trẻ được yêu mến sau thành công của 'Tầng lớp Itaewon', 'Hoạt động ngoại khóa',...

Park Hye Soo

Nữ diễn viên với hình tượng ngây thơ khiến công chúng bất ngờ khi vướng lùm xùm bạo lực học đường

Thông qua một cuộc phỏng vấn, nạn nhân A tiết lộ bị quấy rố, lăng mạ bởi nhóm của Park Hye Soo tháng 3/2011 dù không biết lý do. Nữ diễn viên nổi tiếng là kẻ bắt nạt và lấy tiền của học sinh khác ở trường. Sau Park Hye Soo, nạn nhân bị tất cả kẻ bắt nạt trong trường quấy rối.

Giáo viên chủ nhiệm từng đề nghị A chuyển trường vì hậu quả của bạo lực học đường. Nạn nhân khẳng định những bài đăng tố cáo Park Hye Soo trên mạng xã hội là chính xác, chia sẻ cảm thấy khó chịu với hình tượng ngây thơ, tốt bụng của nữ diễn viên.

Các bài đăng tố cáo Park Hye Soo liên tục xuất hiện trên mạng xã hội

Cô hy vọng Park Hye Soo đăng công khai xin lỗi từng nạn nhân và không tiếp tục xuất hiện trên các chương trình phát sóng. Trước đó, công ty quản lý từng lên tiếng phủ nhận khi nữ diễn viên bị một người tố cáo.

Dương Phạm

Theo Allkpop, Koreaboo