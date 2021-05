Angelina Jolie chia sẻ: "Đó là điều nguy hiểm nhất chúng tôi từng làm" khi nhớ lại quá trình học cách sử dụng súng và tới trường bắn để luyện tập cùng Brad Pitt.

Nổi danh như một đả nữ màn ảnh suốt hơn 20 năm qua, Angelina Jolie đã bổ sung vào gia tài diễn xuất của mình những dự án ấn tượng. Sở hữu nhan sắc bốc lửa trời phú, nữ diễn viên sinh năm 1975 vẫn sẵn sàng lăn lộn cật lực trong nhiều kịch bản khắc nghiệt. Hè năm nay, người hâm mộ có cơ hội được chào đón sự trở lại của người đẹp trong một dự án “toát mồ hôi” mang tên Those Who Wish Me Dead (Những kẻ nguyền ta chết). Cùng nhìn lại sự nghiệp của nữ minh tinh với các vai diễn để đời.

Vai trộm mộ trong 'Tomb Raider': Từ bỏ quá khứ nổi loạn để trở thành đả nữ

Tuổi trẻ bốc đồng của Jolie hóa ra lại là một điểm cộng cho quá trình lựa chọn cô vào vai nữ trộm mộ Lara Croft. Tuy nhiên đó là những gì ekip sản xuất của Tomb Raider nghĩ, còn Jolie không hề hay biết. Nữ diễn viên khi đó mới 24 tuổi vừa giành được giải Oscar cho bộ phim Girl, Interrupted nhưng bị truyền thông gắn mác “lắm tài nhiều tật” vì những hành động nổi loạn.

Cô rất muốn có được vai diễn nhưng đồng thời ý thức được rằng hình ảnh của mình (mang theo dao kéo trên người, tự làm hại bản thân, thử dùng đủ mọi loại ma túy…) là điều mà ai cũng biết. Lo sợ scandal bản thân làm ảnh hưởng đến kết quả thử vai, Angie quả quyết rằng dù có phải làm gì, thậm chí “phải thử máu và nồng độ nước tiểu hằng ngày tôi cũng làm”. Sự quyết tâm và ý chí của Angelina Jolie đã thuyết phục được đạo diễn Simon West trao cho cô vai nữ chính.

Body bốc lửa của Angelina Jolie trong 'Tomb Raider'

Để chuẩn bị về mặt thể chất cho vai Lara Croft, Jolie trải qua quá trình luyện tập bài bản kết hợp giữa tập nặng và cardio, các bài tập cho các nhóm cơ khác nhau xen kẽ kín tuần. Kết quả là khán giả được chiêm ngưỡng một tay trộm mộ xinh đẹp, bí ẩn và quyến rũ làm nên thương hiệu cho Tomb Raider trên màn ảnh.

Nữ điệp viên trong 'Mr. & Mrs. Smith': nhảy khỏi tòa nhà 40 tầng, tập luyện với súng đạn thật

Tương tự với Lara Croft trong Tomb Raider, vai quý bà Smith cũng khiến Angelina Jolie vất vả về đường tập luyện khi phải đi ra đi vào phòng gym với đủ mọi bài tập để có được hình thể tốt nhất. Thêm vào đó, nữ diễn viên phải học cách sử dụng súng và tới trường bắn để luyện tập cùng Brad Pitt. Angelina Jolie chia sẻ: "Đó là điều nguy hiểm nhất chúng tôi từng làm đó giờ". Việc đua tài cùng bạn diễn Brad Pitt đã giúp Angelina Jolie thêm tin tưởng trong các cảnh hành động đòi hỏi sự phối hợp của cả hai.

Ngoài ra, chi tiết bà Smith nhảy ra khỏi cửa sổ tòa nhà cao 40 tầng được Angelina Jolie tự thực hiện mà không cần đóng thế. Thông thường những cảnh quay nguy hiểm sẽ được các diễn viên đóng thế thực hiện. Tuy nhiên một vài trường hợp như Angelina Jolie, các sao chính muốn tự thực hiện để đảm bảo tính chân thực cho tác phẩm. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ: "Lúc đó áo khoác của tôi bay mất và trong đầu tôi chỉ nghĩ là: Ôi mình đang không mặc quần, mình đang không mặc quần mà có cả đám đông đang ở phía dưới kia".

Điệp viên trong 'Salt': Tập luyện võ thuật căng thẳng, ngã va đầu trên phim trường

Salt tiếp tục là điểm nhấn sự nghiệp của Angelina Jolie, nơi cô vào vai một nữ điệp viên lạnh lùng với kỹ năng chiến đấu siêu hạng. Để sẵn sàng cho các cảnh quay độ khó cao, Jolie đã luyện tập nhiều tháng liền trước khi khởi quay. Huấn luyện viên đưa ra các bài tập sức khỏe, bên cạnh đó còn là hàng loạt bài tập võ thuật như Krav Maga (võ tự vệ của Israel), Muay Thai và MMA.

Nhiều cảnh hành động nguy hiểm lăn xả được chính nữ minh tinh đảm nhận, với sự hỗ trợ của phụ kiện bảo vệ. Tuy nhiên dù chuẩn bị kỹ càng thế nào sự cố vẫn có thể xảy ra. Trong một cảnh trượt người qua cửa bắn súng, Angelina Jolie đã theo đà bị kéo vào hậu trường và va đầu vào đồ đạc. Cú ngã khiến cô được đưa đi bệnh viện để kiểm tra thêm. Huấn luyện viên của Angelina Jolie trong Salt chia sẻ rằng dù quá trình quay vất vả thế nào, nữ diễn viên không hề than vãn một lời và nhất định không cho ai xem những vết bầm tím hay xây xát của cô.

Tiên hắc ám trong 'Maleficent': Phải tập yoga, hóa trang 16 tiếng/ngày trong hơn 2 tháng

Tự nhận là một người không hay ngồi yên một chỗ, yoga đúng là cực hình cho chị đẹp nên Angelina Jolie thừa nhận không mấy khi tập bộ môn này. Dù vậy trong quá trình chuẩn bị cho Maleficent, Jolie đã phải cắn răng học yoga để các cảnh bay lượn được mềm mại.

Theo hai nhân viên hóa trang của đoàn phim, mỗi ngày chỉ riêng việc hóa trang cho Maleficent đã tốn 3 tiếng để thực hiện và 1 tiếng để gỡ ra. Angelina Jolie sau đó phải đi vòng quanh cùng cái sừng giả và lớp thạch cao trên mặt trung bình 16 tiếng/ngày ròng rã trong 70 ngày quay phim. Và không phụ sự vất vả của nữ diễn viên, khán giả đã được thấy một tiên hắc ám đẹp ma mị chiếm luôn cả spotlight của cô con gái.

browser not support iframe.

Angelina Jolie trong Those Who Wish Me Dead (Những kẻ nguyền ta chết)

Quỳnh An