NSND Lý Huỳnh đã qua đời vào lúc 5h sáng 22/10 tại nhà. Nghệ sĩ Lý Hùng chia sẻ, thời khắc ra đi của ông, cả 6 người con và các cháu đều có mặt. Ông đảo mắt nhìn mọi người lần cuối rồi ra đi thanh thản.

"Gia đình đã chuẩn bị tâm lý và hậu sự hết cho ba nhưng lúc tiễn biệt tôi không thể nào chịu được. Mất mát này với tôi là quá lớn. Suốt những năm tháng tuổi già, ông đã bị quá nhiều bệnh, tuần nào cũng chạy thận, mệt mỏi vô cùng", diễn viên Lý Hùng chia sẻ.

Lý Hùng là người gần gũi với ba mẹ nhất.

Trước kia về với thế giới bên kia, Lý Hùng chia sẻ, ba anh đã căn dặn các con phải chăm lo mẹ, nhất là anh bởi trong 6 người con, Lý Hùng là người gần gũi với ba mẹ nhất. Thứ nữa, ông mong muốn Lý Hùng theo đuổi nghề nghiệp một cách vững vàng - như trước nay anh vẫn được rèn với thái độ đúng mực của "con nhà võ". Lý Hùng cho biết anh rất may mắn khi được di truyền "máu" võ thuật lẫn nghệ thuật từ ba anh.

"Từ khi 6 - 7 tuổi, tôi đã được dạy võ thuật và chính võ thuật giúp tôi thuận lợi hơn khi đến với điện ảnh, đặc biệt các phim hành động. Tôi còn nhớ lần đầu ra phim trường và có vai diễn đầu đời luôn, năm 12 tuổi, đó là lúc theo ba đi đóng phim Phượng của đạo diễn Lê Văn Duy. Bác Duy thấy tôi têu tếu và nhanh nhẹn nên mời tôi đóng vai cậu bé bán báo, vai vui thôi, trong đó có cảnh tôi lấy ná thun bắn vào mông tay cảnh sát…, anh nhớ lại.

Khi bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật và cho tới tận bây giờ, Lý Hùng vẫn còn nhớ như in 2 điều ba căn dặn, đó là ba anh luôn gạch từng dòng thoại của anh trong kịch bản cho dễ nhìn và bắt anh phải học cho thật thuộc, sau đó bắt anh phải nhìn vào gương để thoại và tập diễn.

"Để thành công như ngày hôm nay, tôi không phải là diễn viên ăn may từ phim mỳ ăn liền mà đó là do sự nghiêm túc của ba rèn luyện anh em chúng tôi bài bản. Tất nhiên cũng do cả sự cố gắng của chính bản thân mình nữa", diễn viên Lý Hùng tâm sự.

Diễn viên Lý Hùng bên ba NSND Lý Huỳnh.

Diễn viên Lý Hùng bảo sau khi tốt nghiệp, dù rất thành công với những vai diễn, liên tiếp được mời đóng phim nhưng anh vẫn quyết định thi vào lớp Diễn viên Điện ảnh khoá 1 (1986–1991) của trường Điện ảnh TP.HCM cùng khoá với Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương, Lê Tuấn Anh, Diễm Hương… Đó cũng là nhờ ba anh, diễn viên kiêm võ sư Lý Huỳnh luôn nhắc nhở con trai muốn làm nghề nào thì phải học đến nơi đến chốn.

Có học mới tồn tại được lâu, nghề mình mới vững chắc. Đến giờ, Lý Hùng càng ngẫm càng thấy ba nói đúng. Trong hơn 10 năm “hoàng kim” tham gia diễn xuất anh đã tham gia đóng trên 90 bộ phim, đưa cái tên Lý Hùng trở thành cái tên “hot” bậc nhất lúc bấy giờ. Và giờ đây, cái tên Lý Hùng vẫn chưa một lần nguội lạnh trong lòng người hâm mộ.

Nghệ sĩ Lý Huỳnh và Lý Hùng trên trường quay Tây Sơn hào kiệt - phim được Trung tâm kỷ lục VN chứng nhận là Bộ phim được dàn dựng hoành tráng nhất Việt Nam.

Với Lý Hùng, NSND Lý Huỳnh vừa là người ba đáng kính trọng, vừa là đồng nghiệp tận tận tâm với lớp nghệ sĩ trẻ. Điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất chính là những bộ phim anh đóng và cả trước đó là phim của ba anh đóng, cho đến nay vẫn còn được công chúng nhắc đến và sự nghiệp nghệ thuật của gia đình không có bất kỳ những ồn ào nào.

"Ba tôi luôn dạy chúng tôi, muốn nổi tiếng đã trăm lần khó, giữ được tiếng đó ngàn lần khó hơn. Với tôi, sự thương, quý và nhớ đến của khán giả chính là giải thưởng lớn nhất trong sự nghiệp nghệ thuật. Đó mới là giải thưởng viên mãn cho ba và gia đình chúng tôi", anh bày tỏ.

