"Tôi chỉ sợ lúc về các con tôi lại ra hỏi: "Chú tìm ai?". Dịch bệnh sợ quá! Bước ra khỏi nhà đi cái là vèo hết nửa năm. Sợ đi lâu quá con nó quên cả mặt", NSƯT Hoàng Hải.

- Vừa chia tay Tuấn mỏ của 'Hồ sơ cá sấu anh' lại tiếp tục góp mặt trong series phim 'Cảnh sát hình sự', điều gì khiến NSƯT Hoàng Hải ở tuổi này lại làm phim sung sức đến như vậy?

Thực ra tuổi này của tôi mới là tuổi đang sung sức đấy chứ. Tôi cảm thấy bản thân hiện tại luôn tràn đầy sinh lực. Nghe câu hỏi của bạn tôi lại thấy tôi già quá đây này (cười).

- Đóng phim 'Mặt nạ gương' ngoài Hà Nội nhiều tháng, rơi trọn vào những tháng giãn cách nghiêm ngặt có điều gì thử thách anh?

Cũng là khó khăn chung thôi, ai cũng vậy cả. Như chúng tôi kể ra cũng vất vả, anh chị em vừa phải làm phim, vừa phải giữ an toàn cho nhau. Mấy chục con người vừa phải căng với tiến độ và lịch trình quay phim, vừa luôn phải tính phương án 5K rồi giãn cách nên nhiều khi cũng cực lắm. Không nói ra chắc không ai biết đến chúng tôi làm phim cực khổ như thế nào. Rơi vào thời điểm dịch bệnh như thế này thành ra vất vả gấp đôi ba lần.

Tôi chỉ sợ lúc về các con tôi lại ra hỏi: "Chú tìm ai?"

- Việc xa gia đình suốt thời gian dài có ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của anh? Những lúc làm phim xa nhà, anh động viên vợ con hay gia đình lại động viên ngược lại để anh yên tâm làm phim?

Nếu như tôi không ở nhà thì lúc nào gia đình chúng tôi cũng gọi điện nhắn tin cho nhau vài ba lần mỗi ngày. Con tôi có đứa cũng còn bé, dịch bệnh lại nguy hiểm nên ngày nào tôi cũng gọi cho từng đứa, nói chuyện dặn dò các con để chúng có ý thức giãn cách và bảo vệ bản thân trước dịch bệnh. Đi xa nhà lo lắm chứ, trẻ con nhiều khi chúng nó không ý thức được như người lớn nên tôi và vợ phải bảo ban suốt.

Vợ chồng chúng tôi như hai người bạn tri kỷ, luôn tâm sự với nhau mọi điều nên ngày nào chẳng nhắn tin gọi điện. Tuyết (tên vợ NSƯT Hoàng Hải - PV) với tôi thì luôn tin tưởng nhau nên suốt bao năm nay cô ấy vẫn luôn đứng sau ủng hộ tôi, là "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" của tôi và các con.

Gia đình nghệ sĩ Hoàng Hải.

- Gần đây anh liên tục ra Hà Nội đóng phim, từ 'Đừng bắt em phải quên' đến 'Hồ sơ cá sấu' và giờ là 'Mặt nạ gương', mỗi phim đều kéo dài nhiều tháng, có nghĩa thời gian anh phải xa gia đình trong năm rất nhiều. Có khi nào anh nghĩ đến việc lại chuyển hẳn gia đình ra Hà Nội để tiện cho công việc luôn?

Tôi xa Hà Nội và đến với Đà Nẵng nhiều năm rồi. Những lúc khó khăn vất vả, những lúc nhớ Hà Nội, những lúc anh em gọi quá thì tôi cũng nghĩ chứ... Thế nhưng Đà Nẵng yên bình và đáng sống quá. Mỗi sự thay đổi lại kéo theo quá nhiều sự đổi thay, tốn nhiều thời gian và sức lực để bắt đầu lại nên tôi lại thôi. Tôi yêu Hà Nội nhưng tôi thấy yên bình khi ở Đà Nẵng nên tôi không chuyển về nữa. Giờ phương tiện đi lại càng dễ dàng, khoảng cách cũng chẳng phải vấn đề gì nữa.

- Được biết thời điểm này anh vẫn mắc kẹt ở Hà Nội để quay tiếp 'Mặt nạ gương', khi nào thì anh sẽ hoàn thành vai để về với bà xã và các con?

Không còn lâu nữa đâu, phim cũng đang quay những tập cuối rồi, chắc một thời gian ngắn nữa là tôi được về Đà Nẵng với vợ con. Tôi chỉ sợ lúc về các con tôi lại ra hỏi: "Chú tìm ai?". Dịch bệnh sợ quá! Bước ra khỏi nhà đi cái là vèo hết nửa năm. Sợ đi lâu quá con nó quên cả mặt.

Nói vậy thôi chứ quay phim này xong tôi đã lại có hẹn với phim nữa, kế hoạch sẵn rồi nên chắc cũng lại chỉ được ở nhà với vợ con một thời gian ngắn là tôi lại phải đi. Chỉ hy vọng dịch bệnh kết thúc để đi lại không còn khó khăn nữa. Như trước thì đi xa thế cứ vài ngày là đoàn lại cho nghỉ, tôi lại về thăm nhà vài bữa rồi mới lại đi tiếp, đỡ thương, đỡ nhớ vợ con hơn.

NSƯT Hoàng Hải với tạo hình bác sĩ thẩm mỹ Nghị trong 'Mặt nạ gương'.

- Chắc chắn sức hút của các vai diễn phải rất lớn, đến mức kéo anh xa khỏi gia đình. Vai ông Nghị trong 'Mặt nạ gương' có gì thú vị? Hình như lần đầu anh đóng vai bác sĩ thẩm mỹ?

Nếu không đam mê thì làm sao tôi đóng phim liên tục như vậy được? May cái lại được sự ủng hộ của gia đình nữa nên tôi càng giống như được chắp thêm đôi cánh. Mỗi vai diễn mà tôi đã chọn đều có một cái hay, cái thú vị riêng. Bác sĩ thì tôi cũng đóng mấy phim rồi, đủ loại vai bác sĩ nhưng bác sĩ thẩm mỹ thì đúng là lần đầu.

Ví dụ cùng là vai bác sĩ thì ở Đường Đời, vai bác sĩ Đông y của tôi lại khác, mà ở phim chiếu rạp Vũ điệu tử thần thì vai bác sĩ tâm lý Sang của tôi lại khác. Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện đều có một sức hút riêng đối với tôi nên khi nhận vai bác sĩ thẩm mỹ Nghị trong Mặt nạ gương, tôi phải thấy được cái sự thú vị của nhân vật này nên mới đồng ý nhận vai, mới có thể bung hết tâm sức để hết mình với vai diễn được.

- Có cảnh quay nào trong 'Mặt nạ gương' đến giờ vẫn ám ảnh anh?

Ê kíp phim tôi cứ bông đùa nhau suốt, đến mức đăng cả lên Facebook rằng "phim này hài quá, mặt ai cũng hài". Thực tế thì bạn thấy trailer, thấy poster phim có mặt ai hài hước không? Là ngược lại đấy! Phim đề tài hình sự, phá án nên có quá nhiều tình tiết ám ảnh, gay cấn, kịch tính... thế cho nên khi quay phim hay khi "chém gió" với nhau, chúng tôi cứ bông đùa nhau thế cho giảm bớt áp lực. Bạn hỏi có tình tiết nào ám ảnh không? Tôi nghĩ làm phim này xong thì tôi cũng có kha khá cảnh quay để nhớ đấy.

Vai càng khó và phức tạp tôi càng muốn thử sức

- Lần đầu kết hợp với Ngọc Lan, bạn diễn kém mình 17 tuổi đóng vai người vợ trên màn ảnh có gì thú vị?

Hậu trường cảnh phim thực hiện lúc 1 giờ sáng của NSƯT Hoàng Hải và diễn viên Ngọc Lan.

Đây tôi cho bạn xem ảnh này, hậu trường lúc 1 giờ sáng đấy (ảnh). Lần đầu tiên chúng tôi hợp tác, Ngọc Lan làm phim, MC rất thông minh và chuyên nghiệp. Đến trường quay là cô ấy đã thuộc kịch bản, đã nghiên cứu kỹ tình huống và nhân vật rồi. Cô ấy làm việc rất nghiêm túc, chúng tôi đều có nhiều năm làm phim nên cũng bắt nhịp với nhau nhanh, tung hứng dễ thôi.

Làm phim này không chỉ Ngọc Lan mà nguyên dàn diễn viên đều làm việc với nhau ăn ý. Ngọc Quỳnh, Bảo Anh chúng tôi đã quay với nhau mấy phim còn Lương Thu Trang là tình tiết liên tục và làm việc thông minh lắm. Trang diễn xuất chuyên nghiệp và có thần thái, nhanh nhạy biến hoá khôn lường. Hai bố con làm việc với nhau ăn ý.

- Từng góp mặt trong series 'Cảnh sát hình sự' những ngày đầu nhưng gần đây NSƯT Hoàng Hải lại ít đóng vai công an, lúc thì vào vai xã hội đen, khi thì đóng bác sĩ thẩm mỹ, anh có khi nào nhớ bộ quân phục của chiến sĩ công an? Anh có nghĩ ở tuổi này vào vai công an còn hợp?

Thời gian vài năm gần đây khi biết dùng Facebook, biết giao lưu nhiều hơn với khán giả thì tôi nhận được cực kỳ nhiều ý kiến so sánh về các loại vai tôi đã từng đóng. Ngày xưa mọi người ấn tượng với tôi ở phim Đường Đời, Cảnh sát hình sự, ai cũng bảo đấy là tuổi thơ, là ký ức một thời... cứ nghĩ tôi sẽ gắn liền với hình ảnh bác sĩ đông y chân chất hay anh công an... Đến khi đóng Đồng Vĩnh trong phim Mê Cung, đóng xã hội đen, đóng ông trùm Tuấn Mỏ "không ngoan rồi phải phạt!" mọi người lại hỏi đã lại sắp đi phạt ai hay chưa? (cười). Nói chung cứ xong mỗi vai mọi người lại ấn tượng với vai mới. Cả tôi và khán giả, tôi nghĩ cũng thay đổi khôn lường lắm nhưng như vậy tốt quá, tôi vui.

NSƯT Hoàng Hải trong cảnh phim 'Mặt nạ gương'.

- Thử sức với rất nhiều thể loại vai, còn dạng nhân vật nào anh mong muốn được thử sức?

Tôi đang muốn diễn một số vai cực khó. Tức là kiểu như này chẳng hạn: vai diễn đa nhân cách, sáng chiều một kiểu, đêm về tính cách lại đối lập hoàn toàn. Nhân vật có 2 hay tới tận mấy nhân cách biến đổi liên tục luôn ấy. Vai càng khó và phức tạp tôi càng muốn thử sức, thử xem sức mình tới đâu, miễn khán giả ủng hộ, có kịch bản hay là tôi sẽ làm đấy.

browser not support iframe.

NSƯT Hoàng Hải trong trích đoạn phim 'Mặt nạ gương'

Quỳnh An