MC Thảo Vân, nghệ sĩ Trà My trạo tặng 200 xuất quà cho xóm chạy thận, người vô gia cư khi dịch Covid-19 khiến họ phải lao đao.

Chiều 24/7 hai mẹ con nghệ sĩ Trà My và MC Thảo Vân cùng các bác sĩ bệnh viện An Việt đã đến xóm chạy thận 25/121 Lê Thanh Nghị (Hà Nội) tặng 132 xuất quà cho các bệnh nhân chạy thận. Sau đó nhóm từ thiện của nghệ sĩ Trà My tiếp tục di chuyển đến cổng các bệnh viện, các ngã tư, gầm cầu phát tiếp những phần còn lại tặng những người vô gia cư.

MC Thảo Vân, nghệ sĩ Trà My cùng nhóm thiện nguyện của mình đã tới xóm chạy thận để trao tặng những xuất cơm tình nghĩa.

"Để đảm bảo an toàn cho mọi người tôi đã nhờ anh Tuấn trưởng xóm cử đại diện từng dãy trọ đến nhận quà và giữ khoảng cách, đảm bảo sự an toàn trong thời điểm dịch bệnh. Một buổi tối đầy cảm xúc với chúng tôi, khi đã phát xong 200 xuất quà chỉ trong vòng gần 2 giờ đồng hồ trong khi còn rất nhiều cần giúp đỡ. Ngày mai, nhóm Triệu bữa cơm - Hà Nội tình nghĩa sẽ tiếp tục phát quà, sẽ là hàng ngàn xuất ăn phát cho những người vô gia cư, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Hà Nội trong thời gian giãn cách", nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

MC Thảo Vân và nghệ sĩ Trà My trao xuất cơm tình nghĩa:

MC Thảo Vân cho biết: "Chiều nay không quá nóng, thế mà khi mặc bộ bảo hộ để đi tặng quà cho bà con khó khăn mình cảm thấy như chui vào trong một cái lò hơi! Chỉ lúc sau khi mặc là ướt đẫm mồ hôi rồi, như thế mới càng thấy cảm phục, trân trọng và thương quý đội ngũ y bác sĩ! Họ đã giam mình nhiều nhiều ngày trong bộ đồ như thế để giữ sức khoẻ và tính mạng cho người dân, và không biết còn đến bao giờ".

Nữ MC cho hay, đây là chương trình hưởng ứng lời kêu gọi của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, giúp đỡ bà con nghèo trong tình hình giãn cách đầy khó khăn. MC Thảo Vân và nhóm thiện nguyện đã test Covid, mặc bảo hộ đầy đủ, và thực hiện đúng các quy định.

"Đúng là càng đi càng thấy còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn, thương lắm cả nhà ạ. Dịch bệnh này sự khó khăn còn tăng lên gấp bội. Thấy rơi nước mắt khi có người vừa nhận bánh mì là mở ra ăn luôn, chắc họ cũng đói bụng lắm rồi… Trong lúc này cần lắm sự chung tay, chia sẻ của mọi người để có thể phần nào giúp cho những người còn khó khăn hơn chúng ta bớt đi những giọt nước mắt, nếu có thể, mọi người hãy đóng góp cho chương trình nhé", MC Thảo Vân chia sẻ.

Tình Lê