Không chỉ tự bỏ túi 300 triệu, trong ba ngày MC Trấn Thành còn kêu gọi người hâm mộ ủng hộ hơn 8 tỷ đồng và đã chuyển 3 tỷ cho MC Đại Nghĩa, 1 tỷ cho mẹ ca sĩ Hồ Ngọc và phần còn lại sẽ chuyển cho ca sĩ Thuỷ Tiên - những người đang trực tiếp đi làm từ thiện tại các tỉnh miền Trung.

Mới đây trên trang cá nhân, MC Trấn Thành cũng bức xúc cho biết sau khi kêu gọi tài trợ áo phao cho người dân miền Trung, ngoài các mạnh thường quân, "đội ngũ" bán kem trộn, mỹ phẩm, dầu thơm xách tay cũng "tranh thủ" liên hệ với quản lý của anh đăng ký ủng hộ áo phao với số lượng ít ỏi, nhằm mục đích nam MC sẽ nhắc tên để quảng bá công việc kinh doanh.

MC Trấn Thành bức xúc dân buôn kem trộn tài trợ áo phao để PR.

"Tôi nói tài trợ ở đây ít nhất con số nó lên đến chục ngàn cái, và họ là công ty áo phao, chứ 500 cái để tôi quảng cáo hũ kem cho mấy em, tôi thà bỏ tiền túi ra mua lại 5000 cái để tặng. Bận bù đầu mà một ngày tiếp hơn trăm cuộc điện thoại vớ vẩn", nam MC yêu cầu những người này nên có ý thức và trách nhiệm hơn.

Sáng 19/10, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành và đoàn cứu trợ 10 người đã có mặt ở Huế để trực tiếp trao đồ và tiền tới người dân đang chịu lũ. Trước đó, thông qua kêu gọi từ cộng đồng, đoàn đã quyên được hơn 1 tỷ đồng để mua thuốc, áo phao, xuồng, thực phẩm.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành.

Tới 18h cùng ngày, đoàn đã tới cứu trợ những hộ khó khăn nhất ở 2 địa điểm đều là những vùng trũng ngập lụt nặng và bị cô lập tại Huế. Đoàn đã tặng áo phao và tiền trao tận tay cho bà con. Ngày 20/10, đoàn sẽ đi ra Quảng Trị tiếp tục cứu trợ những vùng lụt sâu bị cô lập. Đoàn chưa thể ra ngay Quảng Bình do mưa vẫn rất lớn và nước lên rất cao nên cần chờ mưa ngớt và đảm bảo an toàn.

Ca sĩ Phi Nhung thông báo đã kêu gọi được hơn 800 triệu đồng và cùng đoàn tình nguyện sẽ di chuyển sớm đến Huế để trao cho người dân.

MC Phan Anh cùng đoàn từ thiện đã trao quà từ thiện cho bà con ở Huế. Anh chia sẻ: "Con đường, cánh đồng giờ chỉ là một biển nước mênh mông. Đoàn đang tiếp cận Mỹ Xá, Quảng An, Quảng Điền, Huế, nơi vẫn còn bị cô lập suốt 12 ngày qua". Anh phải đi ghe mất gần 1 tiếng, địa hình rất phức tạp, thỉnh thoảng ghe bị kẹt vì một gò đất, hay bị lạc, thậm chí cả đoàn có lúc xuống bê thuyền qua đường tắt.

Hình ảnh hài hước của MC Phan Anh và người dân quê.

Phan Anh chia sẻ lại hình ảnh hài hước cùng một người dân quê và chia sẻ tiếng địa phương hơi khó nghe nhưng cảm thấy rất vui vì được nhận ra là người nổi tiếng.

"Chiều nay về Thôn An Xuân, bà con hiền hoà, ấm áp quá đỗi khiến cả đoàn ai cũng được tiếp thêm năng lượng tràn trề. Thầy còn dẫn một nhóm lội nước đến tận nhà dân An Xuân Đông thăm hỏi. Tuy nhiên, bác lái thuyền giục ra sớm vì sợ gió to, tối trời nguy hiểm. Quảng Điền, Phong Điền là hai huyện còn có nhiều xã, thôn bị cô lập, ít đoàn tiếp cận hơn. Dự báo tối nay, tiếp tục giông, mưa lớn. Chỉ biết cầu bình an cho miền Trung", anh chia sẻ thêm.

Theo dự kiến, hoa hậu Kỳ Duyên và đoàn 8 người bay chuyến 6h30 sáng 19/10 từ TP.HCM ra Quảng Bình rồi sau đó tới Quảng Trị để trao hơn 600 triệu đồng tiên quyên góp những ngày qua. Tuy nhiên, lũ dâng cao nên cô được khuyến cáo nên dời lịch bay lại. Cô cho biết rất sốt ruốt nhưng vì đảm bảo an toàn cho cả đoàn nên khi nước rút mới lên đường.

Chiều 19/10, Thái Thùy Linh cùng đoàn cứu trợ gồm 10 người đã xuất phát từ Hà Nội. Sau khi kêu gọi, nữ ca sĩ quyên góp được 2 xuồng hơi, 2.100 áo phao cứu sinh, 1.200 chai nước, 1.800 gói lương khô và một số vật dụng thiết yếu. Cô sẽ đến Hà Tĩnh trước do một số huyện của tỉnh bị cô lập do mưa lớn, thủy điện Hố Hô xả lũ, sau đó tới Quảng Bình.

Ca sĩ Hồ Việt Trung (thứ 2 từ phải sang).

Ca sĩ Hồ Việt Trung cho biết cả đoàn của anh đã tới Quảng Nam. Anh cho biết nước ở đây đã rút bớt nên phụ bà con tiền xây lại nhà để tiếp tục cuộc sống sinh hoạt trở lại và tiếp tục lên đường ra Quảng Trị và Quảng Bình ngay trong chiều ngày 19/10.

Ngày 1/11 tại TP HCM, vợ chồng Quốc Nghiệp - Ngọc Mai, ca sĩ Đinh Hương, Thảo Trang thực hiện chương trình âm nhạc Cùng em vượt lũ với sự tham gia của các ca sĩ như Cẩm Vân, Phương Thanh, Quang Linh, Nguyên Hà, Lân Nhã... kêu gọi quyên góp, đấu giá giúp đỡ trẻ em của tỉnh Quảng Trị. Dù chỉ mới công bố chương trình nhưng gần một nửa lượng vé đã được bán hết.

Hải Vị