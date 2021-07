Nam diễn viên dành thời gian nghỉ dịch để chăm sóc mảnh vườn rộng 2.000 m2 tại quê Đồng Tháp với đủ các loại cây trái, nông sản.

Chia sẻ với VietNamNet, Minh Luân cho hay về quê từ trước khi dịch bệnh tại TP.HCM bùng phát. Nam diễn viên dự định nghỉ ngơi ít ngày để trở lại thành phố làm việc thì bất ngờ nhận được lệnh giãn cách. Hơn 2 tháng qua, anh sinh hoạt cùng gia đình ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

"Hơn 10 năm lên Sài Gòn lập nghiệp, đây là thời gian tôi ở lại quê lâu nhất. Trong hoàn cảnh khó khăn, tôi cố gắng tìm niềm vui từ những điều bình dị. Mỗi ngày, tôi làm cộng việc đồng áng. Bận rộn nhưng lại vui vì được quây quần bên gia đình", anh chia sẻ.

Nhà Minh Luân có mảnh vườn rộng 2.000 m2, trồng nhiều loại cây trái đặc sản miền Tây như: ổi, sầu riêng, mít, xoài... Vốn gốc nông dân nên anh thành tạo các kỹ năng nghề nông. Mỗi ngày, nam diễn viên cùng bố ra vườn tưới, chăm bón cây và phụ giúp những công việc chân tay. Anh cũng siêng năng tập thể dục với mục tiêu giảm 5 kg.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, giá nông sản tăng cao so với ngày thường. Minh Luân bảo gia đình anh may mắn vì có sẵn vườn rau sạch, từ rau mồng tơi, rau ngót, rau lang, rau muống... Các loại thực phẩm sau khi thu hoạch được họ tích trữ trong tủ lạnh và mang tặng bà con hàng xóm.

Minh Luân cũng tích cực tham gia công tác từ thiện ở địa phương. Anh trực tiếp đóng góp và kêu gọi một số người bạn thân được 600 thùng mì tôm. Nam diễn viên thay mặt phân phát đến người dân ở các ấp, xã và khu vực bị phong tỏa. "Dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến công việc và mang đến gánh nặng cho nhiều người. Tôi mong chúng ta đều bình an để sớm bắt đầu cuộc sống mới", anh chia sẻ.

Ở tuổi 36, Minh Luân hài lòng với cuộc sống, sự nghiệp. Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn kinh doanh mỹ phẩm, mở nhà hàng ở Cần Thơ và đều hoạt động hiệu quả.

Minh Luân phụ giúp bố mẹ sửa sang nhà cửa.

Bố mẹ nam diễn viên xem anh là niềm tự hào bởi con trai thành công, giỏi giang. Dù theo đuổi nghệ thuật, anh vẫn giữ tính cách bình dị như thủa trẻ, hiếu thảo chăm lo gia đình nội ngoại.

Hồi đầu năm, Minh Luân công khai bạn gái là ca sĩ Thiên Hương. Cả hai gặp gỡ, quen biết sau khi cùng làm việc trong một dự án. Họ yêu nhau hơn một năm và dự định tổ chức lễ cưới trong năm nay. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên kế hoạch hiện phải hoãn lại.

browser not support iframe.

Thúy Ngọc