Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, Hoa hậu Thu Thủy bị bệnh hen và có bệnh nền là bệnh tim trước khi đi xa.

Là những thành viên trong đại gia đình Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Ngọc Hân và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng tới tạm biệt Hoa hậu Thu Thủy lần cuối trưa 8/6.

Hai Hoa hậu tới viếng đàn chị.

Nhắc về sự ra đi của đàn chị Hoa hậu Ngọc Hân bàng hoàng cho biết: "Chị Thủy là một biểu tượng của lối sống xanh. Chị tập thể thao, ăn uống theo chế độ rất lành mạnh. Khi nghe tin chị mất, tôi không thể tin nổi một người sống khoa học như chị lại ra đi sớm như vậy. Lúc đó tôi cứ trấn an là do số mệnh, nhưng hôm nay khi đến thăm hỏi thì được biết chị cũng có bệnh hen, rồi cả bệnh nền là bệnh tim do gien của gia đình nữa, chứ không phải chị mất khi đi tập thể dục.

Có thể đó cũng là lý do mà chị luôn siêng năng tập luyện để bản thân luôn khỏe mạnh mà không hay biết là mình đang quá sức. Từ hoàn cảnh của chị mà tôi cũng phải tự nhắc nhở mình và bạn bè phải chú ý hơn vào sức khỏe nền nếu muốn tập một bộ môn thể dục nào đó".

Không có nhiều cơ hội tiếp xúc nhiều với Hoa hậu Thu Thủy nhưng Hoa hậu Ngọc Hân luôn theo dõi những bài đăng trên trang cá nhân của người chị. Ngọc Hân cho biết, cô khâm phục Hoa hậu Thu Thủy bởi đã truyền cảm hứng đọc sách, chạy bộ cho rất nhiều người. Sự ra đi đột ngột của Hoa hậu Việt Nam 1994 đã để lại sự mất mát và tiếc nuối vô kể.

Hoa hậu Ngọc Hân nhìn mặt Hoa hậu Thu Thủy lần cuối.

Với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Thu Thủy sở hữu một hình tượng mà cô luôn muốn hướng tới: "Tôi gặp chị Thủy trong buổi chụp hình kỷ niệm 30 năm của Hoa hậu Việt Nam. Dù không nói chuyện nhiều với chị nhưng tôi ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, cá tính và độc lập toát ra từ con người chị. Chị Thủy vừa đẹp, vừa thông minh, tài giỏi. Hơn nữa, cách chị tận hưởng cuộc sống là điều mà tôi cũng như các chị em phụ nữ khác phải học hỏi".

Nhớ về buổi sáng nhận được tin dữ, Đỗ Mỹ Linh không khỏi xót xa: "Tôi rùng mình và rất sợ khi nghe tin chị Thủy mất. Bởi trước đó chị vẫn đi chụp hình, vẫn rất xinh đẹp và không có dấu hiệu gì của người có bệnh cả. Ngày hôm nay tới viếng và nhìn chị nằm đó, thật sự tôi rất thương. Không ngờ một người xinh đẹp, trí tuệ như chị lại ra đi sớm như vậy.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho rằng mọi người phải sống tích cực, ý nghĩa hơn và trân trọng mọi phút giây được sống trên đời.

Hoa hậu Thu Thủy qua đời đột ngột vào sáng 5/6 ở tuổi 45 khiến người thân, bạn bè vô cùng bàng hoàng, xót xa.

Trong tang lễ sáng 8/6, nhiều người thân, bạn bè không kìm được những giọt nước mắt xót thương cho sự ra đi đường đột của Hoa hậu tài sắc vẹn toàn.

