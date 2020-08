Người đẹp 9X có màn ra mắt thành công tại Hollywood năm 2013 với 'The Great Gatsby'. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong nhiều tựa phim bom tấn như 'The Man from U.N.C.L.E.', 'Guardians of the Galaxy Vol. 2', 'The Cloverfield Paradox' hay gần đây nhất là 'Widows' của đạo diễn Steve McQueen.