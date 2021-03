Người đẹp Gal Gadot thông báo cô sắp chào đón em bé thứ 3 ở tuổi 36.

Trailer 'Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh' với diễn xuất của Gal Gadot

Gal Gadot, cựu Hoa hậu Israel nổi tiếng có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cô và Jaron Varsano đã có hai con gái và họ sắp chào đón bé thứ 3 trong năm nay.

Gal Gadot khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Bé gái lớn nay đã 9 tuổi.

Thông tin mình sắp làm mẹ được mỹ nhân Wonder Woman thông báo trên mạng xã hội kèm bức ảnh gia đình hạnh phúc ngày 1/3 và nhận vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ. Tin cô mang bầu được Gal Gadot công bố ngay sau khi nữ diễn viên tham gia lễ trao giải Quả cầu vàng.

Gal Gadot lộng lẫy khi công bố giải Quả cầu vàng.

Gal Gadot trước đó luôn tự hào nói về gia đình cô đang sở hữu. Thậm chí chồng và các con của nữ diễn viên còn đóng vai quần chúng trong bom tấn Wonder Woman: 1984. Dù có một sự nghiệp lẫy lừng ở Hollywood với hàng loạt bom tấn nhưng với nữ diễn viên sinh năm 1985 này, điều tuyệt vời nhất vẫn là trở thành một người mẹ.

Gal Gadot sinh năm 1985, giành vương miện Hoa hậu Israel năm 19 tuổi và đại diện cho nhan sắc nước này tại Hoa hậu Hoàn vũ. Vốn xuất thân từ người mẫu nhưng mỹ nhân cao 1m 78 này lại được biết đến qua hàng loạt bom tấn đình đám như: Fast & Furious, Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman, Wonder Woman: 1984...

Quỳnh An