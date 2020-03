Jun Vũ không phải cái tên quá xa lạ với báo chí Thái Lan. Người đẹp 9X định cư ở xứ sở chùa Vàng từ năm 15 tuổi. Ngay từ tuổi thiếu niên, cô đã là người mẫu nổi tiếng cho nhiều thương hiệu thời trang. Đồng thời, Jun Vũ còn nhận lời đóng nhiều MV ca nhạc như "Just a Friend" (Mr. Min), "Wedding Dress" (Neung Apiwat ETC) và "Still Lovin' U" (Z-MYX).