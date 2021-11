Diễn viên Ngọc Anh - người vào vai y tá Ngọc của 'Phố trong làng' phản hồi khi nhân vật của cô bị cho là ăn mặc sexy quá mức cũng như vai chính của cô bị lu mờ so với tuyến phụ.

Ngọc Anh trong trích đoạn phim 'Phố trong làng'

Trong phim Phố trong làng, diễn viên Ngọc Anh vào vai y tá Ngọc. Các tập lên sóng gần đây, Ngọc nhiều lần xuất hiện trong những chiếc váy sexy hay áo bên trong có cổ trễ rất gợi cảm. Bên cạnh những lời khen cho tạo hình quyến rũ của Ngọc thì cũng có nhiều ý kiến của khán giả cho rằng nhân vật ăn mặc không phù hợp. Ngọc dù là gái quê nhưng ăn mặc phóng khoáng, váy cổ trễ.

Diễn viên Ngọc Anh chia sẻ với VietNamNet cô đọc không bỏ sót bình luận nào nhưng khẳng định mình hiểu và nghiên cứu kịch bản và lên đồ với phục trang từ đầu. "Phim Phố trong làng khai thác một góc nhìn mới, ở một làng quê đang hiện đại hóa, đô thị hóa và mọi thứ đang trong quá trình đổi mới từ cảnh vật đến con người đều có góc nhìn mới mẻ khác với các bộ phim về làng quê khác.

Tất cả các diễn viên trong phim này nếu không có gia cảnh nghèo thì có tạo hình đẹp. Trong Phố trong làng, mọi người đều muốn khai thác những gì đẹp nhất về con người và cảnh vật. Tôi cũng muốn khán giả xem phim sẽ mãn nhãn với trang phục của nhân vật thay vì trang phục theo định kiến rằng những người ở nông thân phải ăn mặc thế này thế kia mới đúng.

Thêm nữa Ngọc không phải là cô gái nhà nghèo mà là tiểu thư, có điều kiện kinh tế. Khi làm việc trong trạm y tế xã thì Ngọc phải kín đáo gọn gàng nên khi cô ấy không mặc trang phục y tá nhiều người bất ngờ. Trang phục của Ngọc không quê mùa mà theo hướng hiện đại, năng động và không kém phẫn nữ tính".

Nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm cô cũng không buồn khi bị chê về ngoại hình. "Ngoại hình là cái mình vốn không thể can thiệp và cũng không chú ý đến việc người ta nhận xét mình thế nào. Diễn xuất có thể đào tạo và cải thiện theo thời gian còn ngoại hình gần như không thể mà chỉ có thể cải thiện nó dựa trên cái mình có chứ không thể có diện mạo khác hẳn từ điểm 0 lên điểm 10 nếu không phẫu thuật thẩm mỹ. Cái nào không thể kiểm soát hay thay đổi quá nhiều thì bận tâm làm gì", cô nói.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng chia sẻ quan điểm khi có nhiều khán giả nhận xét vai Ngọc của cô là nữ chính nhưng có phần chìm hơn so với các vai nữ phụ. "Phim là sản phẩm chung của mọi người chứ không phải riêng ai cả. Nếu mình tôi hay các bạn nữ phụ không thể tạo nên phim này vì ai cũng có vai trò riêng. Với vai chính diện nghiêm túc, trưởng thành nên cái khó nhất là thể hiện làm sao cho nó không bị nhạt.

Từ đầu Ngọc đã xuất hiện với những cảnh an ủi, trấn an người khác, mang tính động viên khích lệ, nhiều khi mang đến cảm giác giáo điều và hơi bị giáo dục công dân nên tôi cố gắng để làm sao cho tự nhiên bởi thoại mang tính triết lý nhiều khi văn vở rất khó biến thành dáng vẻ vui vẻ hài hước. Màu sắc và chất của vai tôi vẫn phải đảm bảo và chỉ có thể diễn đời nhất dựa trên thoại đó thôi. Tôi thấy mọi người đang so sánh các vai với nhau và đó là điều khó vô cùng vì mỗi vai sẽ có chất và nội dung riêng".

Hình ảnh đời thường gợi cảm của Ngọc Anh.

Ngọc Anh chia sẻ với VietNamNet, mọi đóng góp của khán giả cô đều trân trọng vì khán giả xem phim mới nhận xét được, bất kể là khen hay chê. "Mọi đóng góp của khán giả tôi đều trân trọng và cảm ơn nhưng có những cái chỉ người trong cuộc mới hiểu. Khán giả khi xem một phim là sản phẩm cuối cùng của tất cả các khâu nhưng chỉ có những người ở hiện trường mới chứng kiến được khả năng diễn xuất của từng diễn viên. Mục đích của diễn viên là chinh phục được sự đồng cảm của khán giả", cô nói.

Nữ diễn viên tâm sự thêm, điều cô đồng tình với nhận xét của khán giả là Ngọc Anh cũng rất lo sẽ bị nhạt. "Vì khi đọc kịch bản tôi cũng có cảm nhận làm sao nhân vật không nhạt, làm sao tự nhiên nhất và không bị giáo điều. Nội dung nhân vật quy định như vậy thì mình phải đảm bảo làm đúng đã".

Ngọc Anh cho biết phim vẫn đang quay và sẽ đóng máy trong khoảng 1 tháng nữa. Cô tiết lộ vai Ngọc sau này sẽ có nhiều biến chuyển và hy vọng khán giả khi đó sẽ có đánh giá chính xác nhất về vai diễn của cô.

Quỳnh An