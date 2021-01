Theo Golden Ratio, Kim Kardashian đã về thứ ba trong cuộc đua tìm ra ngôi sao có bàn chân đẹp nhất thế giới. Theo chuyên gia thẩm mỹ Marion, con số 89% theo tỷ lệ vàng của ngôi sao Keeping Up with the Kardashians là khá đáng nể. "Tỷ lệ từ phần rộng nhất của bàn chân đến ngón chân cái của Kim thậm chí đạt đến 92% theo hệ số Phi", chuyên gia nói thêm. Ảnh: Getty.