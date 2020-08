"Với tôi, việc duy trì vóc dáng nổi bật không khó bằng giữ cho thần thái luôn dễ mến, thái độ sẵn sàng phục vụ với nghề tiếp viên hàng không", Dương Mạc Anh Quân chia sẻ với VietnamNet.

Dương Mạc Anh Quân làm công việc mới.

Cơ duyên đến với nghề tiếp viên hàng không

- Từ người mẫu chuyển sang làm tiếp viên hàng không, anh thấy mình hợp với vai trò nào hơn?

Gọi là người mẫu hay là tiếp viên hàng không thì tôi vẫn là Dương Mạc Anh Quân thôi. Ngoài hai công việc chính này, tôi đã và đang sẵn sàng khám phá, dấn thân và thăng hoa ở các lĩnh vực khác. Tôi tự thấy mình có thể đảm nhận khá tốt các vị trí khác liên quan đến nghệ thuật, truyền thông và dịch vụ... (cười).

Tôi chỉ cần vỏn vẹn 6 tháng cho công việc mới. Sau khi nộp hồ sơ online, tôi trải qua 3 vòng phỏng vấn tiếng Anh trực tiếp và khám sức khoẻ. Thú thật, quá trình tuyển dụng của tôi khá dễ dàng, thuận lợi nhưng có hai thứ tôi tuyệt đối không thể để quên: sự tự tin và chân thành. Giây phút mặc bộ đồng phục tiếp viên hàng không, tôi rất hạnh phúc.

- Ngoại hình có phải là lợi thế khiến anh được lựa chọn khi tham gia thi tuyển tiếp viên hàng không?

Ngoại hình nổi bật là một lợi thế nhưng với tôi, việc duy trì vóc dáng nổi bật không khó bằng giữ cho thần thái luôn dễ mến, thái độ sẵn sàng phục vụ với nghề tiếp viên hàng không. Bên cạnh đó, được truyền thông quan tâm là con dao hai lưỡi. Tôi phải cố gắng hơn rất nhiều trong lúc phỏng vấn để chứng tỏ mình có thể đảm nhận tốt công việc mang đặc thù rất lớn trong ngành dịch vụ.

- Anh thích nghi với công việc, môi trường và đồng nghiệp mới như thế nào?

Tôi thấy mình thân thuộc với công việc này, mọi lời nói, hành động của mình đều xuất phát một cách tự nhiên, hướng đến cảm xúc của người đối diện. Vì thế, tôi thấy mình nhẹ nhàng bắt nhịp được với công việc mới. Môi trường với các đồng nghiệp mới, tôi luôn giữ phương châm sống tử tế để hoà nhịp.

Dĩ nhiên, bất cứ công việc nào tốt nhất cũng nên ở mối quan hệ sòng phẳng cùng có lợi. Tôi mang tới trải nghiệm dịch vụ khách hàng thật tốt cũng có nghĩa là dần nâng cấp bản thân mình và hình ảnh của hãng bay.

Có người hỏi tôi: Vì sao lại làm tiếp viên hàng không trong thời gian dịch bệnh, chuyến bay thưa thớt?, tôi nghĩ khi chúng ta đã yêu thích và cảm giác mình thuộc về cái gì đó, khó khăn trước mắt chỉ giống như một cơn mưa. Và sau cơn mưa trời lại sáng, có khi còn nhìn thấy cầu vồng.

- Làm việc trong môi trường đặc thù của ngành dịch vụ, phải tiếp xúc với khách hàng mỗi ngày. Anh sẽ ứng xử như thế nào khi phải đối mặt những tình huống nhạy cảm, chẳng hạn như bị "quấy rối", vấn đề không mới ở các chuyến bay?

Với tôi, sự tử tế trong giao tiếp nghĩa là trao cho khách hàng sự tôn trọng, giúp đỡ và dịch vụ thân thiện. Tôi tin rằng một khi mình đủ nhẫn nại và thể hiện thái độ đó mạch lạc, liên tục thì ít nhất người đối diện sẽ cảm nhận được và họ sẽ không phản ứng quá đáng, đôi khi còn có thể “cảm hoá” được khách hàng quá khích. Để trở thành tiếp viên hàng không chính thức, chúng tôi được đào tạo cả những bài học về sự quấy rối nhiều cấp độ. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối diện và hành động.

Làm tiếp viên hàng không nhưng không bỏ nghề mẫu

- Rẽ hướng sang công việc mới, liệu anh còn tâm sức cho nghề người mẫu?

The Face Men Thailand là cái duyên tôi được giới thiệu và cũng là lần tôi vượt biển lớn vì muốn thử sức mình trước khi qua ngưỡng tuổi 30. Vietnam’s Next Top Model giúp tôi thể hiện mình nhiều nhất và được biết đến nhiều nhất sau khi quay trở lại với nghề. Tất cả đều giúp tôi có những kinh nghiệm sống tốt đẹp. Tôi cảm ơn tất cả cơ duyên, hài lòng với các lựa chọn và trải nghiệm này. Sau khi trải qua rồi, tôi hoàn toàn có lý do sống cuộc đời mà mình lựa chọn cũng như tiếp tục làm những điều mới mẻ khác, bạn sẽ còn ngạc nhiên đấy!

- Lý do thực sự của việc chuyển hướng này là gì? Có lẽ phản hồi chính thức là cần thiết để không có những ý kiến ác ý như: "Mẫu hết thời mới đi làm nghề khác"...

Sự thật, đến mãi sau này tôi mới thử sức với nghề người mẫu. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc tại một cửa hàng điện di động lớn ở Hong Kong trong 4 năm rồi bén duyên với Vietnam’s Next Top Model. Thi xong, tôi vẫn đi làm các việc khác liên quan đến sản xuất, dịch vụ truyền thông quảng cáo...

Tôi muốn mình có một công việc ổn định khi ấy, nghiệp người mẫu sẽ giống như hổ mọc thêm cánh vậy. Một người đàn ông sự nghiệp vững chắc lại có thêm tài lẻ sẽ cuốn hút hơn chứ phải không? Tôi tham lắm, sẽ còn đa-zi-năng hơn những gì bạn đang thấy nhiều. Tôi tin rằng, cứ có cơ hội, hổ sẽ bay cao.

- Phải chăng, ngã rẽ mới của anh một lần là do cát-xê người mẫu không đủ sống?

Thu nhập của nghề người mẫu không ổn định, chính xác hơn là không cao lắm với mẫu nam. Tuy nhiên, người mẫu chúng tôi có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách quay Youtube, chụp quảng cáo, quay TVC hoặc chuyển sang công việc đào tạo khi đủ trưởng thành... Tài chính luôn khó khăn nếu bạn chi tiêu không hợp lý hoặc chính bạn “cảm giác khó”.

Tôi là trai Bắc nhưng tự thấy mình có vài tính cách của người miền Nam: vô tư, đôi khi hơi vô lo. Vài lần, trong túi tôi chỉ còn vài đồng nhưng nếu thấy ai khó khăn hoặc người buôn bán nhỏ ngoài đường, tôi sẵn sàng giúp đỡ hoặc mua ủng hộ họ vì thấy thương. Sau đó, tôi mới sực nhớ mình cũng đang khó khăn mà!

- Những lúc khó khăn như vậy, ngộ nhỡ anh nhận những "lời mời" trị giá vài chục nghìn USD thì lập trường của anh thế nào nhỉ?

Tôi từng nhận được vài lời mời như bạn nói và hiểu rằng giá trị của mình sẽ mất hoặc giảm đi nếu mình chủ động ra "tín hiệu đáp lại” những lời mời đó. Cho đến lúc này, tôi vẫn duy trì được giá trị của mình và đang cố gắng nâng giá của mình lên nữa.

- Tính từ "Bộ tứ 10A8", anh hoạt động trong nghề khoảng gần 12 năm rồi. Con số ấy trong anh là gì?

Có những fan sau từng ấy năm vẫn gọi tôi là Erik trên chuyến bay đấy! Có lẽ, tôi đã từng là thanh xuân hoặc truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Tôi chẳng biết nói gì hơn rằng tôi thực sự tự hào. 12 năm ấy là sự trải nghiệm, biết mình muốn gì, sẽ làm tốt điều gì và mang đến cuôc sống này giá trị gì. Bạn sẽ thấy một Dương Mạc Anh Quân khi cười không chỉ ở đôi môi mà ánh mắt cũng làm bạn vui, thấy yêu đời.

- Nhiều bạn đồng lứa với anh đã có gia đình, còn anh thì sao?

Với tôi sống là phải cố gắng để sống hạnh phúc. Một khi mình có hạnh phúc thì năng lượng tích cực ấy sẽ lan toả, hy vọng truyền đến mọi người. Tôi cũng từng có mối tình sâu đậm chứ. Gặp được một ai đó cùng mình sống hạnh phúc trong mỗi thời điểm hoặc may mắn hơn hạnh phúc dài lâu, là cái duyên lớn. Tôi vẫn đang mong chờ...

Gia Bảo