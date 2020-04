Nữ phát thanh viên xinh đẹp Cho Eun Jung - bà xã của So Ji Sub không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng gợi cảm mà còn có trình độ học vấn đáng nể.

Mới đây, người hâm mộ bất ngờ trước thông tin tài tử So Ji Sub chính thức kết hôn. Theo đó, vợ mới sắp cưới của anh là nữ MC xinh đẹp sinh năm 1994 Jo Eun Jung.

So Ji Sub và Jo Eun Jung bị bắt gặp hẹn hò từ tháng 5/2019. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai là trong chương trình One Night of TV Entertainment năm 2018. Ngôi sao Giày thủy tinh đã phải lòng Jo Eun Jung ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo tiết lộ của nhân viên sản xuất chương trình, So Ji Sub đã không thể rời mắt khỏi Jo Eun Jung khi cô phỏng vấn.

Ngay sau khi công khai, cặp đôi nhận được nhận xét vô cùng xứng đôi, vừa lứa. Đặc biệt So Ji Sub cũng được rất nhiều lời chúc phúc vì đã thoát cuộc sống độc thân sau nhiều năm.

Jo Eun Jung trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều ngay sau khi tài tử 'Giày thuỷ tinh' thông báo chuyện kết hôn. Nữ MC được đánh giá cao về nhan sắc, tài năng và nhận được nhiều lời khen xứng đôi với nam diễn viên dù chênh 17 tuổi.

Jo Eun Jung đang là phát thanh viên của đài SBS. Cô từng theo học tại trường Trung học Nghệ thuật Seoul - nơi nhiều idol, ca sĩ đình đám xứ Hàn từng theo học. Với niềm đam mê dành cho bộ môn múa từ khi còn bé, Jo Eun Jung đã đăng ký thi vào khoa múa trường đại học nữ sinh Ewha danh giá của Hàn Quốc. Sau khi ra trường, cô ra mắt với tư cách là phát thanh viên của Ongamenet (OGN). Thời điểm đó, Jo Eun Jung còn được biết đến với biệt danh "nữ thần của mọi nữ thần huyền thoại”.

Sau đó, cô đầu quân cho đài SBS và tiếp tục đảm nhiệm vị trí MC, phóng viên.

Bà xã So Ji Sub cao 165 cm, nặng 46kg cùng gương mặt xinh đẹp. Với lợi thế ngoại hình, người đẹp 26 tuổi thường xuyên chọn những trang phục ôm sát mỗi khi xuất hiện. Cô cũng được đánh giá cao về gu thẩm mỹ, đặc biệt là gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, dễ chịu.

Xem video So Ji Sub không rời mắt khỏi bà xã trong lần gặp đầu tiên:

T.K