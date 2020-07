Olivia de Havilland sở hữu vẻ đẹp chuẩn mực bất chấp thời gian. Ngay cả khi đã 100 tuổi thì diễn viên 'Cuốn theo chiều gió' vẫn đẹp đáng ngưỡng mộ.

Olivia de Havilland, ngôi sao cuối cùng của phim Cuốn theo chiều gió và cũng là diễn viên cuối cùng của kỷ nguyên vàng Hollywood thập niên 1930-40 vừa qua đời tại nhà riêng ở Paris, Pháp trong giấc ngủ, thọ 104 tuổi. Trong sự nghiệp diễn viên của mình, Olivia de Havilland đã đóng vô số phim và giành 2 tượng vàng Oscar trong tổng số 5 đề cử trong suốt thập niên 1940.

Không chỉ được nhắc đến với sự nghiệp đồ sộ và những vai diễn để đời, Olivia de Havilland còn được coi là chuẩn mực cái đẹp của Hollywood thập niên 1940. Đến nay những bức ảnh đen trắng chụp bà với mái tóc búi cổ điển vẫn được coi là vẻ đẹp kinh điển và khiến thế hệ sau trầm trồ.

Trang phục được Olivia de Havilland lựa chọn cũng từng trở thành trào lưu của Hollywood, vừa kín đáo, vừa sang trọng nhưng vẫn vô cùng nữ tính. Nữ diễn viên sinh năm 1916 cũng rất chuộng màu sắc và luôn biết tạo điểm nhấn với đồ trang sức hay những bông hoa đính trên áo cực kỳ tinh tế.

Không chỉ khi còn trẻ, ngay lúc đã về già, thậm chí đã ở tuổi xưa nay hiếm Olivia de Havilland vẫn ăn vận chỉn chu và thời trang kết hợp mái tóc vấn cao sang trọng cùng điểm nhấn là đôi bông tai hay vòng cổ nổi bật. Bà được coi là chuẩn mực của cái đẹp của nhiều thế hệ trong suốt hàng chục năm, từ khi thanh xuân tới khi đã về già.

Olivia de Havilland sở hữu một ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood cũng như một con phố mang tên bà ở Mexico. Trong cuộc đời trải dài hơn 100 năm của mình, nữ diễn viên Cuốn theo chiều gió luôn được ngưỡng mộ bởi tài năng cũng như vẻ đẹp không thể trộn lẫn.

Olivia de Havilland - vai Melanie trong 'Cuốn theo chiều gió' (Gone With the Wind -1939)

Mỹ Anh