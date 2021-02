Jihyo, Mina, Rosé, Lisa,... là những nữ thần tượng xứ Hàn sinh năm 1997 được công chúng yêu mến nhờ tài năng nghệ thuật ấn tượng và nhan sắc xinh đẹp, phong thái thu hút.

Trưởng nhóm nhạc Twice Jihyo được đánh giá là một trong những thần tượng có màn "lột xác" thành công bậc nhất. Cô từng trở thành tâm điểm chê bai khi xuất hiện trong chương trình thực tế sinh tồn Sixteen vì ngoại hình mũm mĩm. Nhờ giảm nửa khẩu phần ăn và chăm chỉ tập luyện, nữ ca sĩ giảm 16 kg trong 3 tháng. Hậu giảm cân, Jihyo gây ấn tượng với thân hình thon gọn, ba vòng cân đối, đôi mắt to tròn và chiếc cằm V-line.

Đầu năm 2021, "bông hồng nước Úc" Rosé gây chú ý khi xuất hiện trên tạp chí Vogue Hàn Quốc nhờ thân hình thon gọn, gương mặt khả ái, thần thái sang chảnh. Mỹ nhân sinh năm 1997 giành chiến thắng trước 700 thí sinh khi tham gia cuộc thi tuyển chọn giọng hát của YG tại Sydney năm 15 tuổi. Sau 4 năm làm thực tập sinh, cô ra mắt công chúng với vai trò là thành viên nhóm nhạc Blackpink và được đánh giá cao vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng ca ấn tượng.

Thành viên Nhật Bản Mina (Twice) thường xuyên thu hút sự chú ý nhờ phong thái yêu kiều, quý tộc cùng đường nét nhẹ nhàng, thanh tao. Cô được ưu ái coi là mỹ nhân "nước mắt kim cương" vì giây phút bật khóc xinh đẹp tại Giải đĩa vàng lần thứ 31. Sau thời gian tạm thời rút khỏi các hoạt động do chứng rối loạn lo âu, ngày 11/2, Mina xuất hiện và trình diễn Feel Special, tái hiện đội hình 9 thành viên đầy đủ của Twice sau hơn một năm chỉ tham gia ghi hình MV và thu âm ca khúc.

Trên chương trình Video Star, Jung Chae Yeon thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc xinh đẹp như hiện tại. Nhờ can thiệp dao kéo phần mũi và tích cực giảm cân, cô sở hữu gương mặt thon gọn cùng ngoại hình mong manh, cân đối. Năm 2018, nữ thần tượng tham gia dự án điện ảnh Việt - Hàn 'Lala: Hãy để em yêu anh' cùng SanE và Chi Pu. Dù không đạt thành công như mong đợi, tác phẩm giúp Jung Chae Yeon để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả Việt.

Không sở hữu ngoại hình long lanh như những nữ thần tượng khác, Eunha (Gfriend) được yêu mến nhờ sắc vóc nhỏ nhắn, dễ thương và nụ cười tươi tắn, đôi mắt to tròn. Tháng 7/2020, cô đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu dành riêng cho thành viên nhóm nhạc nữ xứ Hàn do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố, chứng minh độ phủ sóng mạnh mẽ của nhan sắc từng được coi là "lệch chuẩn" này.

Nhờ tỉ lệ cơ thể lý tưởng, dù có chiều cao chưa đến 1,60 m, Luda (WJSN) không hề lép vế trước những đồng nghiệp sở hữu vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man. Bên cạnh thân hình đáng mơ ước, gương mặt trong sáng, ngọt ngào cùng tính cách thân thiện, đáng yêu giúp nữ thần tượng ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Cô được nhận xét có sự "lột xác" đáng kinh ngạc sau khi cởi bỏ cặp kính cận và tham gia hoạt động nghệ thuật. Năm 2016, Yuda ra mắt với vai trò rapper chính của WJSN.

"Chị cả" (G)I-DLE Miyeon đang nhận sự chú ý của đông đảo công chúng nhờ gương mặt xinh đẹp hoàn hảo. Cô sở hữu sống mũi cao đáng mơ ước, đôi mắt to tròn, đôi môi xinh xắn, làn da trắng hồng, thần thái sắc sảo, thu hút. Dù ở góc nghiêng hay góc thẳng, đường nét tự nhiên của Miyeon đều khiến người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi. Trước khi ra mắt chính thức cùng (G)I-DLE, Miyeon là một phần của dự án Blackpink ban đầu.

Thành viên Thái Lan của Blackpink Lisa được ngưỡng mộ với gương mặt xinh như búp bê, vóc dáng cao ráo, vòng eo thon nhỏ, tỷ lệ cơ thể chuẩn mực. Nữ thần tượng cao 1,67 m nhưng chỉ nặng 45 kg. Sao Hàn tiết lộ bản thân không phải ăn kiêng khắc nghiệt mà chỉ chăm chỉ tập nhảy và pilates để duy trì sắc vóc hoàn hảo. Tháng 12/2020, Lisa đứng thứ hai trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020 do TC Candler công bố.

Dương Phạm