Tên tuổi của doanh nhân thành đạt Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) gắn liền với chương trình "Thương vụ bạc tỷ" đình đám. Không chỉ được biết đến là một doanh nhân thành đạt, Shark Hưng còn nổi tiếng yêu chiều vợ và có tài nấu nướng cực đỉnh. Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Séc năm 2010 Nguyễn Thu Trang - vợ của Shark Hưng nhiều lần chia sẻ về sự đảm đang của ông xã, khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Đại gia Đức An - chồng của người đẹp Phan Như Thảo - cũng không hề kém cạnh về khoản này. Vốn là doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt với khối tài sản khủng, Đức An sau khi kết hôn với Như Thảo còn cho thấy hình mẫu của ông chồng cực phẩm. Bên cạnh công việc bận rộn, vị doanh nhân này thường xuyên vào bếp nấu nướng cho vợ, chăm sóc con rất khéo léo. Những khoảnh khắc vào bếp nấu nướng giúp vợ cùng nhiều món ăn được bày biện đẹp mắt, thịnh soạn luôn khiến công chúng xuýt xoa. Nhiều người cho rằng, Phan Như Thảo thực sự quá may mắn khi có được người chồng vừa tài giỏi lại khéo léo.