Sự cố trên sân khấu có thể hủy hoại sự nghiệp của các ngôi sao. Nhiều nghệ sĩ Trung Quốc như Dương Mịch, Tát Đỉnh Đỉnh, Thái Y Lâm phải cúi đầu xin lỗi vì lộ hát nhép.

Ngày 23/9, Sina đưa tin "cô bé Olympic Bắc Kinh" Lâm Diệu Khả đã bước sang tuổi 21. Nữ diễn viên nỗ lực thi đỗ Học viện Nghệ thuật Nam Kinh nhưng những gì khán giả nhắc về cô chỉ là vụ lừa dối cả quốc gia năm 2008. Scandal hát nhép tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh đã hủy hoại sự nghiệp của Lâm Diệu Khả.

Đã có nhiều ngôi sao Hoa ngữ dính scandal hát nhép rúng động Trung Quốc, gánh chịu tai tiếng một đời.

"Em bé Olympic Bắc Kinh" Lâm Diệu Khả và scandal rúng động

Lâm Diệu Khả sinh năm 1999, bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật khi mới 6 tuổi. Cô bé có khuôn mặt xinh xắn từng được mệnh danh là "thiên thần nụ cười".

Theo báo chí Trung Quốc, 15 phút trước khi lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 diễn ra, tổng đạo diễn Trương Nghệ Mưu tuyên bố chọn Lâm Diệu Khả hát chính. Tiết mục thành công, mang giai điệu Trung Hoa đến khán giả toàn cầu, Lâm Diệu Khả từ "thiên thần nụ cười" trở thành "em gái Olympic".

Lâm Diệu Khả hát tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008.

Tuy nhiên sau đó, đạo diễn âm nhạc Trần Kỳ Cường tiết lộ Lâm Diệu Khả chỉ hát nhép. Giọng hát làm lay động trái tim hàng triệu khán giả trên khắp thế giới thuộc về Dương Bối Nghi. "Vì lợi ích quốc gia, chúng tôi cần chất giọng Dương Bối Nghi và biểu cảm gương mặt Lâm Diệu Khả", đạo diễn Trần nói.

Những tiết lộ này khiến khán giả phản ứng dữ dội. Chỉ vì quyết định gian dối của người lớn, Lâm Diệu Khả bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi và cả kết án của dư luận. Cũng từ đó, cô gặp nhiều tai tiếng và sự nghiệp không thể khởi sắc.

Cậu bé hát Gặp mẹ trong mơ

Uudam sinh năm 1999, nổi lên sau khi tham gia chương trình China’s Got Talent 2011. Trong đó, cậu thể hiện ca khúc Mong Zhung de Eej (Mother In The Dream) với giọng ca trong trẻo, đầy tình cảm. Câu chuyện xúc động về nỗi nhớ mẹ khiến khán giả, ban giám khảo, cư dân mạng đều yêu mến Uudam.

Tuy nhiên, sau đó nhiều người bất ngờ vì giọng hát trong tiết mục là do một ca sĩ nhí tên Ba Đặc Nhĩ (sinh năm 1997, người Mông Cổ) thể hiện. Khán giả tức giận, chỉ trích Uudam và chương trình dàn dựng, lừa dối người xem. Sự việc gây rúng động dư luận Trung Quốc.

Uudam bị khán giả quay lưng vì hát nhép.

Thực tế, giọng của Uudam cũng hay không kém Ba Đặc Nhĩ. Tuy nhiên, vì đảm bảo kỹ thuật, ban tổ chức đã sử dụng bản ghi âm sẵn và lấy nhầm phiên bản của Ba Đặc Nhĩ. Lỗi không phải từ bản thân Uudam. Scandal cũng khiến danh tiếng của cậu xuống dốc nhanh chóng. Hiện tại, Uudam vẫn theo đuổi nghệ thuật, nhưng không gây được tiếng vang.

Dương Mịch chấm dứt giấc mơ âm nhạc sau màn hát nhép

Năm 2012, Dương Mịch thể hiện tham vọng lấn sân sang âm nhạc bằng việc phát hành album đầu tay Close to me. Thậm chí, cô còn giành giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất của CCTV - MTV.

Tuy nhiên, phải đến khi nữ diễn viên trổ tài hát live thì khán giả mới ngã ngửa. Chất giọng thật của Dương Mịch khá chói, bởi vậy khi đóng phim cô thường xuyên phải nhờ đến người lồng tiếng. Trong quá trình thu âm, điểm yếu này được xử lý kỹ đến mức người hâm mộ không nhận được ra giọng của thần tượng.

Giọng hát của Dương Mịch quá dở để làm ca sĩ.

Cũng trong năm 2012, Dương Mịch đến Hong Kong để giới thiệu bộ phim điện ảnh Trời sinh một cặp. Nữ diễn viên để lộ việc hát nhép khiến 500 khán giả tức giận phản ứng. Sau đó, Dương Mịch phải chấm dứt kế hoạch làm ca sĩ và chuyên tâm vào diễn xuất.

Thái Y Lâm, Lương Vịnh Kỳ, Tát Đỉnh Đỉnh không mic vẫn có giọng hát

Năm 2016, Tát Đỉnh Đỉnh tham gia chương trình Dạ tiệc tết Nguyên tiêu đã được truyền hình trực tiếp trên sóng CCTV15. Nữ ca sĩ đã cầm nhầm đầu mic nhưng vẫn hát tốt làm lộ màn hát nhép. Sau đó, chủ nhân ca khúc Tay trái chỉ trăng bình luận ngắn gọn: "Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ tinh tế hơn, mong khán giả bớt giận".

Tát Đỉnh Đỉnh cầm ngược mic.

Năm 2011, nữ hoàng âm nhạc Đài Loan Thái Y Lâm tổ chức đêm diễn tại Hong Kong mang tên Myself. Khi thể hiện ca khúc Perfect, diva Đài Loan tự tin vừa hát vừa thực hiện vũ đạo. Tuy nhiên, chiếc mic bị mắc vào tóc của cô và rơi xuống. Không có mic, giọng hát của Thái Y Lâm vẫn vang lên mạnh mẽ. Màn hát nhép bị bại lộ. Sau sự cố, nữ nghệ sĩ giải thích đối với những bài hát có tiết tấu quá nhanh thì tất nhiên cần phải có sự hòa âm hỗ trợ cho ca sĩ chứ đó không hẳn là hát nhép như khán giả nghĩ. Lời giải thích này không thể xoa dịu được dư luận vào thời điểm đó.

Năm 2007, người đẹp Lương Vình Kỳ tham gia đêm liên hoan nghệ thuật mừng Tết Nguyên đán của đài truyền hình Bắc Kinh. Nữ ca sĩ bị ngã vì giày cao gót gãy. Mic của cô vướng vào trang phục khiến Lương Vịnh Kỳ khó khăn khi đứng dậy. Trong lúc cô chật vật đứng lên, giọng hát vẫn được vang lên khiến nữ nghệ sĩ xấu hổ.

Lương Vịnh Kỳ (trái) và Thái Y Lâm gặp sự cố nên bị lộ việc dùng bản thu sẵn.

Những sự cố trên trở thành vết đen trong sự nghiệp của các nghệ sĩ bị khán giả chỉ trích, nhắc lại trong nhiều năm.

Đồng Lệ Á, Chương Tử Di bị chê cười

Năm 2012, vợ chồng Trần Tư Thành và Đồng Lệ Á song ca bài Gặp gỡ tại buổi truyền hình trực tiếp lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 26. Đồng Lệ Á hát nhép và bị khán giả phát hiện. Sau đó, mỹ nhân Tân Cương đã phải lên tiếng xin lỗi: "Tôi cúi đầu nhận lỗi, tôi quá căng thẳng nên đã chọn cách này, xin hãy tha lỗi cho tôi".

Đồng Lệ Á, Chương Tử Di (trái) thừa nhận hát nhép để đảm bảo chất lượng chương trình.

Chương Tử Di không phải là một diễn viên hát tệ, nhưng cô cũng có màn trình diễn đáng xấu hổ tại Xuân Vãn 2008 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Nữ diễn viên biểu diễn bài Tiên nữ tản hoa, nhưng khi máy quay quay cận cảnh thì khẩu hình của cô và tiếng hát phát ra không đồng nhất, khiến khán giả phát hiện cô hát nhép.

