NSND Lan Hương nói vui khi vai diễn của mình xuất hiện trên sóng chắc chị không dám ra đường mà ở nhà luôn.

NSND Lan Hương trong trích đoạn phim 'Thương ngày nắng về'

Mai mốt ra đường lại phải che chắn không thì chết dở

- Với những hình ảnh được trích từ phim thì có thể thấy vai của NSND Lan Hương trong 'Thương ngày nắng về' tên là Hiền nhưng thực tế lại không hiền chút nào. Nhân vật này có đáng sợ như bà Phương trong 'Sống chung với mẹ chồng' chị từng đóng?

Nhân vật này chẳng hiền gì cả, đáng sợ lắm. So với bà Phương tôi còn thấy kinh hơn. Tôi không thích vai ghê gớm lắm vì đóng cứ phải hò hét, cụ thể vai bà Hiền này mệt sức do cứ phải nói to.

Trong khi bà Phương là một người chỉn chu cơm nước, chăm chồng, chăm con thì bà Hiền lại lười trông con trông cháu. Bà ấy là một người hướng ngoại, thích nhảy múa hát ca ngoài đường. Chưa kể bà ấy định kiến với con dâu, khi con dâu mắc lỗi gì đó thì cứ ôm mãi định kiến đó nên làm khổ con.

- Nhân vật này khác nhiều với những vai chị từng đảm nhiệm vì thế dù mệt chị vẫn nhận?

Rất mệt và đáng sợ. Hôm vừa rồi quay tôi cứ nói xa xả đến 5 giờ chiều thấy mệt quá nên nằm lăn ra, hóa ra mình đã nói liên tục cả ngày. Tôi có nói với mọi người rằng may quá mấy tập đầu nhân vật của tôi chưa xuất hiện nên chưa bị ghét. Mấy ngày này cứ đi thoải mái, vui vẻ đi chứ không mai mốt phim chiếu bắt đầu có nhiều phân đoạn của mình khéo tôi ở nhà không dám ra đường đâu. Bởi tôi có đeo khẩu trang thì mọi người vẫn nhận ra.

Biết vai này kinh dị thế thì không nhận đâu

- Bà Hiền hứa hẹn sẽ gây bão và bị ném đá nhiều hơn bà Phương trong 'Sống chung với mẹ chồng' chứ?

Tôi cũng không biết nhưng cả đoàn phim cứ bảo: Giời ơi vai này cô là bị ghét nhất, rồi Sau này bà này chết với mọi người đây. Tôi cũng bảo với đạo diễn là: U nói con nghe, U biết vai này kinh dị thế thì không nhận đâu. Bởi lúc đầu họ chỉ gửi cho tôi kịch bản 20 tập. Đến khi đọc đến tập ngoài 30 tôi phát hoảng. Trời ơi biết thế này không nhận vai cho xong. Đạo diễn Bùi Tiến Huy cứ cười bảo: Không, U yên tâm rồi hứa vai sau sẽ cho đóng nhân vật hiền hậu.

Nói vui thế thôi chứ với một diễn viên chuyên nghiệp vai nào mình đều phải hoàn thành và mang đến cho khán giả điều gì đó chứ không kén chọn. Và khi làm mình cố gắng yêu nó và làm đến nơi đến chốn thì vẫn ổn.

- Đây là vai màu mè nhất mà chị từng đóng?

Lần đầu tiên trong cuộc đời đấy (cười), lần đầu tiên lên sóng mà môi son má hồng toe toét, ăn mặc thì xanh xanh đỏ đỏ rồi bông tai nữa chứ ngoài đời tôi không đeo. Nó là một nhân vật khác hoàn toàn với suy nghĩ của mình, một bà hơi đồng bóng, mải chơi hơn mải làm.

- Trong phim này chị lại kết hợp với NSND Trung Anh. 'Ông bố quốc dân' trong 'Về nhà đi con' kết hợp với 'mẹ chồng quốc dân' trong 'Sống chung với mẹ chồng' chắc có nhiều thú vị?

Nhân vật của anh Trung Anh là người bị bà vợ lấn át. Mặc dù đã về hưu nhưng ông vẫn thích đàn đúm bù khú với bạn bè ở quán bia. Anh NSND Trung Anh chẳng bao giờ biết uống bia nhưng trong phim này nhân vật của anh ấy cứ hở ra là lại ra quán bia. Trước Thương ngày nắng về, tôi và anh Trung Anh có nhiều lần kết hợp rồi nhưng trong phim này chúng tôi vào vai hai vợ chồng cãi nhau như mổ bò. Cứ gặp nhau là cãi nhau vì bất đồng quan điểm.

Bà vợ chỉ thích đàn ca sáo nhị đi biểu diễn văn nghệ còn ông chồng thi chỉ thích bà ở nhà cơm nước. Ông càng bênh con dâu bà lại càng ghét con dâu tợn. Về sau hai nhân vật có nhiều biến cố, hai ông bà dẫn đến mâu thuẫn đỉnh điểm. Hiện chúng tôi hoàn thiện 20 tập đầu và đang quay nốt 20 tập tiếp theo để xong phần 1. Kịch bản vẫn đang tiếp tục hoàn thiện nên tôi cũng chưa biết số phận nhân vật của mình ra sao. Tuy nhiên tôi có nhắn với mọi người là nếu cứ để nhân vật của mình bị ghét về sau không đóng nữa.

- Còn sự kết hợp với các diễn viên trẻ như Lan Phương, Hồng Đăng trong vai con trai và con dâu thì sao?

Hồng Đăng và an Phương ở phim này cũng đóng vai có màu sắc khác hoàn toàn. Các bạn ấy rất giỏi.

Mỹ Anh