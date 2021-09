Sau scandal ngoại tình với đạo diễn Mỹ Rupert Sanders khi đang yêu Robert Pattinson, Kristen Stewart chật vật trên con đường khẳng định năng lực của bản thân.

Kristen Stewart được chọn vào vai cố công nương Diana trong phim tiểu sử' Spencer'.

Spencer, bộ phim tiểu sử về công nương Diana với Kristen Stewart đóng vai chính tuy mới công bố trailer nhưng thu hút rất nhiều khán giả. Bên cạnh khâu làm phim được đầu tư kỹ lưỡng và tỷ mẩn, diễn xuất của Kristen Stewart được kỳ vọng sẽ khiến bộ phim giành giải Sư tử vàng tại LHP quốc tế Venice.

Từng bị mang tiếng diễn viên đóng đơ nhất Hollywood

Sự nghiệp của Kristen Stewart bắt đầu vào năm 2001 trong bộ phim truyền hình The Safety of Objects và có bước đột phá vào năm 2002 với vai Sarah Altman trong Panic Room. Tuy nhiên, phải đến vai diễn Bella Swan trong Twilight (Chạng vạng), nữ diễn viên mới được công chúng biết đến rộng rãi.

Dù quá trình quay Twilight Saga có yêu cầu khá khắt khe, Kristen Stewart vẫn làm việc với các dự án khác như Adventureland, The Runaways, Welcome to the Rileys, Snow White and the Huntsman, On The Road nhưng không có phim nào thành công như loạt phim Twilight.

Vào thời điểm năm 2012, Kristen Stewart đứng đầu danh sách những nữ diễn viên được trả lương cao nhất theo Forbes với cát sê kiếm được khoảng 34,5 triệu USD chỉ từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2012. Tuy thành công về mặt thương mại nhưng diễn xuất của Kristen Stewart bị chê dở tệ và thậm chí còn được đề cử giải Mâm xôi vàng cho nữ diễn viên đóng phim chán nhất.

Tai tiếng chuyện đời tư và tình cảm

Trước khi yêu Robert Pattinson, Kristen Stewart từng hẹn hò với bạn diễn Michael Angarano từ 2005 đến 2008 khi cả 2 còn ở tuổi teen. Sau đó trong khoảng thời gian quay Twilight, Robert Pattinson và Kristen Stewart bắt đầu hẹn hò và trở thành cặp đôi được rất nhiều người hâm mộ yêu thích.

Trong một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ Robert Pattinson là tình đầu của cô và không ngần ngại khen nam diễn viên là số 1 và từng suy nghĩ sẽ kết hôn với bạn trai.

Robert Pattinson và Kristen Stewart.

Thế nhưng đến năm 2012, cặp đôi chia tay sau lùm xùm ngoại tình của cô với Rupert Sanders, đạo diễn bộ phim cô đang tham gia - Snow White and the Huntsman. Sau khi bức ảnh chụp cô và Rupert hôn nhau, nữ diễn viên Twilight chia tay bạn trai, đạo diễn Rupert Sanders và vợ Liberty Ross (người cũng xuất hiện trong bộ phim) đã ly hôn.

Năm 2014, Kristen Stewart công bố mình là người lưỡng tính và bắt đầu thay đổi phong cách trở nên cá tính hơn. Nữ diễn viên đổi kiểu tóc và gu thời trang từ nữ tính sang bụi bặm, thậm chí còn cạo trọc đầu vào năm 2017.

Kristen Stewart và bạn gái hiện tại.

Sau khi công khai giới tính, ngôi sao bắt đầu hẹn hò với Alicia Cargile từ năm 2014 và chia tay vào năm 2016. Sau đó cô có khoảng thời gian hẹn hò với nhạc sĩ người Pháp SoKo nhưng sớm chia tay sau vài tháng. Cuối năm đó, Kristen hẹn hò với thiên thần Victoria's Secret - Stella Maxwell, người yêu cũ của ca sĩ nổi tiếng Miley Cyrus.

Trong khoảng thời gian 2 năm yêu nhau, cặp đôi thường xuyên làm mọi thứ cùng nhau như xuất hiện trên thảm đỏ, sân bay và ngay cả phim trường. 2 người đã chia tay và tái hợp 1 lần trong khoảng thời gian đó nhưng cuối cùng vẫn chia tay vào năm 2019. Vào thời gian cặp đôi chia tay lần đầu, đã có tin đồn nữ diễn viên và nhà thiết kế thời trang Sara Dinkin hẹn hò, 2 người được bắt gặp nắm tay dạo phố. Tháng 8 năm 2019, ngôi sao hẹn hò với biên kịch Dylan Meyer. Cặp đôi hạnh phúc và mới đây còn cùng nhau đến Venice tham gia ra mắt phim Spencer.

Hành trình nỗ lực đập tan định kiến

Kristen Stewart

Khi Chạng vạng kết thúc, cô tránh xa các tác phẩm bom tấn có kinh phí lớn và tập trung vào các dự án nhỏ hơn, chủ yếu là phim độc lập như Camp X-Ray và Clouds of Sils Maria. Diễn xuất của cô trong 2 bộ phim nhận được sự rất nhiều khen ngợi từ giới phê bình, hoàn toàn đối lập với vai diễn Bella Swan.

Dự án tiếp theo của Kristen Stewart là Still Alice, một cú hit với các nhà phê bình và giúp cô tiếp tục xây dựng lại sự nghiệp của mình sau Chạng vạng. Sau đó, chuỗi thành công của Kristen Stewart tạm bị chững lại khi cô đóng vai chính trong American Ultra, Anesthesia, Equals, nhưng đã nhận lại được sự khen ngợi của giới phê bình với các phim Other Women, Café Society và Personal Shopper.

Kristen Stewart đã tìm thấy mình trong dòng phim độc lập với những câu chuyện kịch tính mạnh mẽ hơn là những bộ phim giải trí với mối quan tâm chính là mang về doanh thu phòng vé lớn. Điều này cũng giúp cô thay đổi hình ảnh khán giả về Kristen Stewart.

Dù sự trở lại của Kristen Stewart với những tác phẩm lớn như Charlie’s Angels và phim kinh dị khoa học viễn tưởng Underwater bị chê nhạt nhẽo nhưng vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Có thể nói phim độc lập đã cho Kristen Stewart sự tự do thể hiện chiều sâu cảm xúc mà cô mang lại cho các nhân vật của mình. Với sự cống hiến của mình, năm 2018 cô trở thành giám khảo LHP Cannes lần thứ 71.

Kristen Stewart trong phim 'Spencer'

Thái An