- Chia sẻ khoảnh khắc sinh nhật bên cạnh những thành viên trong gia đình, Tiên Nguyễn xúc động tiết lộ món quà ý nghĩa nhất đối với cô.

Ngày 2/5, con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - hotgirl Tiên Nguyễn chính thức bước sang tuổi 24. Do muốn hạn chế tụ tập đông người trong mùa dịch nên người đẹp đã đón một sinh nhật đơn giản nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc bên những người thân trong gia đình. Trên trang Instagram, Tiên Nguyễn chia sẻ khoảnh khắc đón sinh nhật bên 2 thành viên trong gia đình là Phillip Nguyễn và Hiếu Nguyễn. Người đẹp xúc động viết: "24, the best birthday gift I got this year is to be able to spend it with my family" (Tạm dịch: Tuổi 24, món quà sinh nhật tuyệt nhất tôi nhận được trong năm nay là có thể dành thời gian cho gia đình).

Tiên Nguyễn đón sinh nhật tuổi 24 giản dị bên gia đình.

Tiên Nguyễn nôn nóng được đoàn tụ với gia đình sau nhiều ngày cách ly.

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, Tiên Nguyễn được yêu cầu tự cách ly thêm 14 ngày. Cô không chọn ở Sài Gòn mà di chuyển tới resort riêng của gia đình ở Vũng Tàu để nhân dịp này có thể kết hợp nghỉ dưỡng luôn. Vì thế, điều mong ước nhất của Tiên Nguyễn là được đoàn tụ với gia đình sau một thời gian dài xa cách.

Tăng Thanh Hà chúc mừng sinh nhật em chồng với bức ảnh đáng yêu của cô.

Một số khoảnh khắc đáng yêu của Tiên Nguyễn trong tiệc sinh nhật tại gia cũng được cô chia sẻ lại.

Tiên Nguyễn nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè.

Mặc dù không tổ chức một buổi tiệc sinh nhật linh đình, Tiên Nguyễn cũng nhận được rất nhiều lời chúc của người thân, bạn bè và các nghệ sĩ Việt trong ngày sinh nhật. Chị dâu của cô - diễn viên Tăng Thanh Hà đã chia sẻ bức ảnh dễ thương của Tiên Nguyễn kèm lời chúc: "Happy Birthday cô Thảo yêu dấu".

Hùng Cường