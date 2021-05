"Miệng đời rất phức tạp, đôi khi nghệ sĩ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Giang 'còi' sống như thế nào, anh em chúng tôi đều hiểu" - nghệ sĩ Quang Tèo bộc bạch.

Mới đây nghệ sĩ Trà My cho biết nghệ sĩ Giang 'còi' phải nhập viện vì bệnh trở nặng. Anh gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống, không nuốt được, bị nôn và đi ngoài ra máu nhiều do căn bệnh ung thư hạ họng và xơ gan. Ngoài ra, Trà My cũng chia sẻ về điều kiện gia đình khó khăn của Giang 'còi' và kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Nghệ sĩ Trà My trao tiền hỗ trợ cho nghệ sĩ Giang 'còi'

Không chỉ nghệ sĩ Trà My, nghệ sĩ Quang Tèo cũng kêu gọi hỗ trợ cho Giang 'còi'. Quang Tèo chia sẻ với VietNamNet: "Nghe tin Giang 'còi' nhập viện, tôi có thăm hỏi. Bạn tôi không may mắc căn bệnh ung thư, anh em nghệ sĩ cũng rất thương. Chúng tôi luôn sẵn lòng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, không chỉ mỗi Giang 'còi' mà với ai tôi cũng làm như vậy. Thấy hoàn cảnh anh ấy khó khăn nên tôi chủ yếu kêu gọi bạn bè, người thân của mình giúp đỡ cho bạn, gọi là có chút quà chứ không nhiều. Tôi kỹ tính nên chỉ kêu gọi nội bộ anh em bạn bè thân thiết".

Trước sự việc dư luận đang tranh cãi tại sao Giang 'còi' không bán khu nhà vườn ngoại ô để lo tiền chữa trị, nghệ sĩ Quang Tèo cho rằng gia đình Giang 'còi' đã sống ở đó từ rất lâu và từ khi bị bệnh chưa bao giờ anh có ý định bán mảnh đất ấy.

"Tôi nghĩ khu đất 10.000m2 không có giá trị quá lớn như mọi người đồn đoán vậy đâu. Miệng đời rất phức tạp, đôi khi nghệ sĩ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Giang 'còi' sống như thế nào, anh em chúng tôi đều hiểu. Ngày xưa Giang 'còi' đóng những vai nông dân chân chất, giản dị như thế nào, ngoài đời anh ấy cũng vậy. Tính bạn tôi hòa đồng, thân thiện và dễ mến nên mọi người quý, khi biết tin ai cũng muốn giúp đỡ chút viện phí cho gia đình", Quang Tèo bộc bạch.

Nghệ sĩ Giang 'còi' và Quang Tèo là 'cặp bài trùng' ăn ý trong làng hài

Khi được hỏi về tin đồn trước đây có mâu thuẫn với Giang 'còi', nghệ sĩ Quang Tèo khẳng định quan hệ giữa hai người vẫn bình thường, không hề có vấn đề gì xấu. Từ ngày không còn chương trình Gặp nhau cuối tuần, ai cũng có những dự án riêng. Đạo diễn cảm thấy ai hợp sẽ mời người đó, cả hai ít có cơ hội đóng chung như trước nên rộ lên tin đồn xích mích.

Tuy nhiên, thi thoảng hai anh em vẫn gặp mặt, có dịp đi diễn chung, chạy sô với nhau. Nghệ sĩ Quang Tèo tiết lộ: "Tôi, anh Giang 'còi', chị Trà My và anh Quốc Anh vẫn thường xuyên liên hệ, từ việc các show diễn hay có anh em nghệ sĩ nào cần giúp đỡ nhóm chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Chị Trà My là người sống có tâm, gặp bất cứ hoàn cảnh nào khó khăn cũng đều đứng ra lo hết. Mọi người hay nói vui rằng phong cho chị Trà My là đoàn trưởng còn tôi và Giang 'còi' làm hai ông đoàn phó".

Giang 'còi' và khu vườn nhà ngoại ô:

browser not support iframe.

Mỹ Duyên