"Đóng xong cảnh nóng, tôi sốt 3 ngày vì đã gồng hết sức tập luyện mấy tháng trời", Samuel An chia sẻ với VietNamNet.

Bị thầy 'chửi như hát hay'

Năm 2019, Samuel An sau khi đóng vai chính một phim sitcom do Quốc Thuận đạo diễn đã nảy sinh tình yêu dành cho điện ảnh. Nhưng khi xem lại phim đầu tay, anh thấy mình đóng chưa tốt, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm nên quyết định tìm đến sân khấu Minh Nhí học nghề.

Sau 7-8 tháng học, An diễn tiến bộ rõ rệt, tự tin, thoại tốt, ai xem cũng khen. Trong quá trình học, danh hài Minh Nhí chửi học trò "như hát hay" nhưng Samuel An chưa bao giờ để bụng. Trái lại, anh luôn ghi ơn thầy.

Samuel An lặng im nghe thầy nói về mình.

"An ơi, đến bây giờ, con vẫn chưa là gì đâu, phải cố gắng nhiều hơn nữa", Minh Nhí nói với Samuel An, "Nhưng thành tựu của con hôm nay là do con không nghĩ mình đã là ai đó ghê gớm. Con luôn nghĩ mình vẫn còn yếu kém, thiếu sót, chưa bao giờ ra vẻ mình có nhiều cơ hội hơn người khác. Hôm nay, thầy bận dạy đến không kịp ăn cơm nhưng phải đến đây mừng con. Nói để thấy thầy thương và quý An thế nào".

Samuel An đã bật khóc khi nhận tình cảm của thầy Minh Nhí.

Victor Vũ: 'Em có 6 múi không?'

Năm 2020, Samuel An quyết tâm đi casting tất cả phim có thể. “Tôi không ngại casting thất bại. Mình là ai mà đòi chọn phim?”, anh nói. Việc Samuel An đi học lấy kinh nghiệm, kỹ năng để thể hiện tốt nhất trong những buổi casting. Không ngờ, phim đầu tiên anh casting là Thiên thần hộ mệnh đã trúng vai chính.

Cảnh nóng của Samuel An và Trúc Anh.

“Đó là một may mắn vượt ngoài sức tưởng tượng. Một buổi trưa nắng, tôi đang đi bộ dưới nhà thì nhà sản xuất gọi thông báo tôi trúng vai. Tôi ngồi bẹp xuống đất, dựa lưng vào tường và khóc ngon lành", Samuel An kể.

Diễn viên nhận định anh và nhân vật Khánh trong phim có nét tương đồng trong âm nhạc nhưng đối lập về tính cách, con người. Nhân vật Khánh có tâm lý phức tạp, càng về cuối phim càng bộc lộ sự nguy hiểm. Samuel An phải rất nhập tâm cộng với kỹ thuật diễn để thể hiện cái ác của nhân vật.

"Diễn xuất của tôi nhờ thầy Minh Nhí rèn giũa. Tôi biết mình còn rất nhiều thiếu sót. Thầy luôn nói: Điện ảnh hay kịch con vẫn phải diễn từ trong tim diễn ra", anh cho hay.

Trong phim, Samuel An có một cảnh nóng với Trúc Anh. Đó là cảnh anh nhớ nhất vì hầu như không phải diễn nhiều nhưng khâu chuẩn bị quá kinh khủng. Ban đầu khi casting, Victor Vũ không yêu cầu gì về hình thể. 2 tháng trước bấm máy, đạo diễn hỏi vu vơ: “Có 6 múi không? Nếu có thì tốt”. Thế là trong 2 tháng, Samuel An lao vào chế độ ăn và tập luyện nghiêm khắc để lấy 6 múi lên phim. Đóng xong cảnh nóng, anh sốt 3 ngày vì lao lực.

Đổi lại, Samuel An hoàn thành cảnh nóng trơn tru, thuận lợi. Trước khi quay, anh và Trúc Anh đã cùng nhau chuẩn bị tâm lý. "Tôi biết Trúc Anh là phái nữ sẽ lo lắng hơn mình nên khi bấm máy, tôi cố gắng diễn chủ động, tự tin", anh nói. Sau khi hoàn thành phim Thiên thần hộ mệnh, Samuel An lại ép tăng cân để chuẩn bị cho phim mới sẽ ra mắt cuối năm nay.

Samuel An biết ơn đạo diễn Victor Vũ đã cho mình cơ hội. Trước thông tin rằng Samuel An chỉ là phương án thay thế của một nam diễn viên khác, anh vẫn thấy ổn vì mọi cơ hội đều là duyên trong cuộc đời. Trong mắt anh, Victor Vũ nghiêm túc, ít nói và rất ngầu.

Đầu tư tài chính nuôi nghệ thuật

Khi dịch bệnh xảy ra, Samuel An bị hạn chế công việc trong showbiz nhưng vẫn sống thoải mái nhờ đầu tư tài chính. Diễn viên kể trước khi về Việt Nam gầy dựng sự nghiệp, anh đã tính chuyện có công việc tạo thu nhập để nuôi đam mê lâu dài. Hồi ở Thụy Sĩ, anh có bằng thạc sĩ tài chính nên đã vận dụng kiến thức vào đầu tư Airbnb (startup kết nối người cần thuê nhà, thuê phòng nghỉ với những người cho thuê – PV).

"Với tôi, nghệ thuật là công việc chính dù tôi vẫn nghe mọi người nói về nó như một công việc bấp bênh. Tôi chưa biết ngày nào mình không còn lửa với nghệ thuật nhưng có lẽ còn rất lâu", Samuel An nói.

Năm 2018 về Việt Nam, mọi thứ với Samuel An đều bỡ ngỡ: nhịp sống, tư duy, ngôn ngữ và môi trường ở đây đều khác nơi anh từng sống. Diễn viên thấy ở Việt Nam năng động, tươi trẻ và nhiều cơ hội hơn, trong khi Thụy Sĩ rất yên bình.

Samuel An hiện ở nhà thuê một mình. Anh không chi tiêu gì không cần thiết, chủ yếu là tiền nhà, tiền học, tham gia workshop, khóa học online,… Ngoài ra, anh đầu tư một khoản tiền cho sức khỏe như tập gym và tập vật lý trị liệu mỗi tháng. Hồi học cấp 3, Samuel An từng bị đứt dây chằng khi đá bóng nên đầu gối tổn thương, đến nay vẫn phải tập vật lý trị liệu.

"Tôi thấy ở Việt Nam rất dễ sống, nhiều tiền thì chi tiêu thoải mái, ít tiền vẫn sống được", diễn viên nói. Anh không định nghĩa thành công bằng tiền, mua nhà, mua xe mà là những vai diễn trong sự nghiệp.

“Tôi hiện dành toàn tâm toàn ý cho điện ảnh. Âm nhạc với tôi là đam mê đã theo mình từ bé. Chắc chắn tôi không bỏ âm nhạc", Samuel An cho hay.

Trailer phim 'Thiên thần hộ mệnh'

Samuel An hát 'Còn yêu, đâu ai rời đi'

Gia Bảo