P.O (BLOCK B) sẽ tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Chances Of Going From Friends To Lovers. Trước đó, Ong Seong Wu và nữ diễn viên Shin Ye Eun đã xác nhận vào vai chính của bộ phim.

Ban nhạc tân binh Bandage công bố bộ ảnh chơi nhạc cụ đầy mộc mạc, cho biết sẽ ra mắt khán giả album đầu tiên Square One vào 3/4.