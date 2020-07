Sao Hàn 10/7: Với 563.000 bản được bán ra, album More and more của TWICE chính thức trở thành album của một nghệ sĩ nữ bán chạy nhất trên hệ thống Gaon. Kỷ lục này trước đó thuộc về IZ*One với album Bloom*Iz. Đây cũng là album của nghệ sĩ nữ đầu tiên đạt được chứng nhận bạch kim kép (bán hơn 500.000 bản). VAST tung ảnh hậu trường của Hyun Bin lúc quay quảng cáo. Nam diễn viên gây ấn tượng cho người xem với làn da ngăm khỏe mạnh, đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện.