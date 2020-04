Hoppipolla xác nhận phát hành mini album đầu tay mang tên Spring to spring ngày 22/4 tới. Hoppipolla là ban nhạc chiến thắng chương trình truyền hình thực tế của đài JTBC. Bighit thông báo BTS sẽ trình chiếu online chuỗi concert từ những ngày đầu ra mắt đến nay thông qua nền tảng Youtube. Chương trình này mang tên Bang bang con và gồm tất cả 8 tập. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, BTS đã phải hủy phần lớn các đêm diễn thuộc tour vòng quanh thế giới Map of the Soul.